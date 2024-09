Polska siatkarka latami czekała na taki mecz. Teraz zagra przeciwko siostrze

Początek Tauron Ligi 2024/2025 dostarczył kibicom wielkich emocji. Wicemistrz Polski Developres Rzeszów (do niedawna Rysice Rzeszów) był zdecydowanym faworytem pojedynku z MOYA Radomką Radom, która podchodziła do zmagań po ogromnych perypetiach zdrowotnych. Co prawda „Deve” zgarnęło zwycięstwo, ale dopiero po tie-breaku, w którym siatkarki z województwa mazowieckiego również mogły wygrać.

Przygotowania na wariackich papierach

Plaga kontuzji kompletnie zdemolowała okres przygotowawczy zespołu Jakuba Głuszaka. Określenie go mianem szalonego lub szarpanego przez szkoleniowca jest nieco łagodnym sformułowaniem. Radomka musiała wypożyczyć rozgrywającą Justynę Bąk, by móc normalnie trenować. Dodatkowo ściągnięto także Marię Yordanovą, reprezentantkę Bułgarii, by załatać lukę po kontuzji Weroniki Szlagowskiej.

– Po ciężkim okresie przygotowawczym szanujemy punkt z wicemistrzem Polski. Po tie-breaku 13:15 jest ogromny niedosyt, ale miejmy nadzieję, że w końcowym rezultacie wyjdzie to nam na plus – powiedziała po meczu Dagmara Dąbrowska.

– Z takim przeciwnikiem jeden punkt to dobra zdobycz, ale i niedosyt. Mieliśmy swoje szanse na wygraną. Zabrakło skuteczności w tie-breaku. Generalnie uważam, że był to mecz na wysokim poziomie – pełny długich wymian, mocnych ataków, gry taktycznej. Miejmy nadzieję, że będzie to dobry prognostyk na przyszłość – stwierdził trener Jakub Głuszak.

Trener Radomki Radom prosi o cierpliwość

Radomka wierzy, że wraz z kolejnymi meczami przyjdzie lepsza forma. Dzięki zajęciu szóstego miejsca na koniec ubiegłego sezonu, klub po raz pierwszy zagra w europejskich pucharach (Pucharze Challenge). Głuszak prosi kibiców o cierpliwość, podkreślając, że kolejne tygodnie mogą tylko pomóc w lepszych wynikach Radomki.

– Cały czas musimy trenować i niwelować nasze niedoskonałości. Mamy grupę nowych osób. Musimy wypracować pewne automatyzmy, poczuć zaufanie. Czas będzie działał z korzyścią dla nas. Mecz pokazał, że mamy szeroką ławkę i możemy liczyć na każdą zawodniczkę, która będzie potrafiła wejść nie tylko na swoją pozycję – powiedział Głuszak.

Pojedynek sióstr Dąbrowskich

Choć Radomka zakończyła mecz porażką, to indywidualny powód do zadowolenia ma Dagmara Dąbrowska. Przyjmująca zarówno w poprzednim sezonie, jak i podczas pobytu w BKS-ie Bielsko-Biała pełniła rolę rezerwowej. W starciu z Developresem w obliczu problemów ze skutecznością Jakub Głuszak desygnował 26-latkę na boisko z nadzieją, by ta wpłynęła na grę zespołu. Można powiedzieć, że ze swojego zadania wywiązała się solidnie (13 punktów, 46 procent w przyjęciu oraz ataku).

W następnej kolejce zespół pochodzącej z Malborka zawodniczki zmierzy się z Lotto Chemikiem Police. Tym samym dojdzie do rodzinnego pojedynku, gdyż w składzie mistrzyń Polski znajduje się siostra Dagmary, Diana. Co więcej, na zapleczu Tauron Ligi rywalizuje trzecia z sióstr – Daria. Zawodniczka Radomki przyznaje, że choć między rodzeństwem nie ma „szydery”, to jednak w bezpośredniej rywalizacji nie ma też żadnych sentymentów.

Zawsze się wspieramy z siostrami. Kibicujemy sobie, ale… nie będę zwracać uwagi na to, że po drugiej stronie siatki stoi moja siostra. Interesuje nas tylko zwycięstwo – deklaruje była młodzieżowa reprezentantka Polski.

instagram

MOYA Radomka Radom zagra z Lotto Chemikiem Police

Pojedynek Chemika Police z Radomką Radom zaplanowano na niedzielę, 6 października na godzinę 20:30.

Czytaj też:

Nie żyje ceniony trener siatkówki. Był związany ze znanym zespołemCzytaj też:

Przejmujące słowa siatkarzy PSG Stali Nysa. „Dalej czujemy skutki powodzi”