Szok w PlusLidze! Radykalna decyzja na starcie sezonu

Trzeba przyznać, że nie tak wyobrażano sobie początek sezonu PlusLigi w Olsztynie. Indykpol AZS w sześciu rozegranych meczach zdołał zanotować tylko jedno zwycięstwo. To sprawia, że olsztynianie zajmują trzecie od końca miejsce w tabeli. Czyli takie, które na koniec rozgrywek byłoby automatycznym spadkiem do PLS 1. Ligi.

PlusLiga: Juan Manuel Barrial nie jest trenerem Indykpolu AZS Olsztyn

Nie tylko wyniki, ale sam styl gry zespołu, wzbudzał spore zastrzeżenia. Wydaje się, że czarę goryczy przegrała porażka klubu z Olsztyna, który nie zdołał wygrać choćby seta na terenie beniaminka rozgrywek, Nowak-Mosty MKS Będzin. Do tego doszła przegrana, w takim samym stosunku 0:3 na terenie mistrzów Polski, Jastrzębskiego Węgla.

„Piłka Siatkowa AZS UWM SA w Olsztynie informuje, że w dniu 12.10.2024 r., Juan Manuel Barrial złożył rezygnacje z funkcji pierwszego trenera Indykpolu AZS Olsztyn. Rezygnacja została przyjęta. Od dnia 14.10.2024, obowiązki trenera zespołu pełni Marcin Mierzejewski” – czytamy w komunikacie przekazanym przez zespół z Olsztyna.

Jedyny wygrany mecz Indykpolu AZS to zwycięstwo 3:0 nad PSG Stalą Nysa z 6 października. Ten rezultat nie okazał się jednak wystarczający. Choć raz jeszcze warto podkreślić, że to sam Juan Manuel Barrial złożył rezygnację z funkcji pierwszego trenera.

twitter

Marcin Mierzejewski przed dużą szansą w PlusLidze?

Czy Indykpol AZS będzie się rozglądał za nowym, pierwszym szkoleniowcem? Tego wykluczyć nie można, zwłaszcza że w sezonie 2024/25 z PlusLigi spadają aż trzy drużyny. Jest więc spora stawka, a nikt nie chce żegnać się z elitą.

Po rezygnacji Argentyńczyka pierwszym trenerem drużyny został dotychczasowy członek sztabu Marcin Mierzejewski. To wychowanek olsztyńskiego AZS. W klubie pracuje od sezonu 2017/18. Kto wie, może to czas na dużą szansę dla człowieka, który jak mało kto zna Indykpol AZS? Mierzejewski z pewnością ma duże doświadczenie, zarówno boiskowe, jak i to w roli jednego z członków sztabu szkoleniowego. Pytanie jednak, jak poradziłby sobie w roli numeru 1 na trenerskiej pozycji.

Czytaj też:

Mateusz Bieniek szczerze o swojej kontuzji. „Wychodzą lata grania cały rok”Czytaj też:

Tomasz Fornal pożegna się z PlusLigą? Oto wieści ws. gwiazdy Jastrzębskiego Węgla