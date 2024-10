Tomasz Fornal pożegna się z PlusLigą? Oto wieści ws. gwiazdy Jastrzębskiego Węgla

Trzeba przyznać, że rynek transferowy w PlusLidze przeciął wstęgę względem sezonu 2025/26 wyjątkowo wcześnie. Klubowy sezon siatkarski w Polsce ruszył w połowie września, a już na otwarcie października okazuje się, że jeden z kluczowych graczy może wyjechać z kraju i obrać kierunek turecki.

PlusLiga: Tomasz Fornal odejdzie z Jastrzębskiego Węgla?

Nie ulega wątpliwości, że Tomasz Fornal to gwiazda nie tylko w kontekście drużyny Jastrzębskiego Węgla, ale całej PlusLigi. Mający 27 lat siatkarz regularnie gruntował swoją pozycję, stając się najważniejszą postacią nie tylko w klubie, ale też istotnym elementem układanki trenera Nikoli Grbicia w drużynie narodowej.

Wygląda na to, że Fornal po zakończeniu sezonu 2024/25 zdecyduje się na wyjazd z PlusLigi. Jako pierwszy wieści w tej sprawie przekazał Piotr Siekierski z podcastu Volley Time. Jego zdaniem przyjmujący JW ma obrać kurs na Turcję, konkretniej Ziraat Bank Ankarę. Siekierski zaznaczył jednak w swoim wpisie na portalu X, że ma mieć to miejsce w wersji „najprawdopodobniej”. Czyli bez oficjalnych komunikatów czy stuprocentowej pewności. Nie zmienia to jednak faktu, że w środowisku siatkarskim zawrzało.

Głos w sprawie przyszłości Fornala zabrał szef Jastrzębskiego Węgla. Nie potwierdził rewelacji od Siekierskiego, ale też… nie zaprzeczył.

– Jestem przeciwny nakręcaniu tej karuzeli na takim etapie, więc stopuję te sygnały. Choć to normalne, że zmiany kadrowe będą następowały. Jeśli chodzi o Tomka Fornala, to niezależnie od tego, czy ostanie u nas, czy też odejdzie, mam ogromną satysfakcję z tego, co już wspólnie z nami osiągnął. Sięgał po największe sukcesy i u nas zbudował się jako zawodnik – przyznał na łamach „Przeglądu Sportowego” i Onetu prezes mistrzów Polski i finalistów Champions League, Adam Gorol.

Czy to zaskakujące słowa? Z pewnością nie, ale na pewno trafione. Rynek transferowy w PlusLidze jest bez wątpienia ciekawy, o potencjalnych przeprowadzkach kibice z chęcią czytają i spekulują, dziennikarze starają się być tymi pierwszymi, więc tę machinę trudno jest jakkolwiek powstrzymać.

Fornal na pewno będzie łakomym kąskiem na rynku. Turcja może być jednym z potencjalnych kierunków, zwłaszcza pod kątem możliwości finansowych poszczególnych klubów. W tym gronie wspomniany klub z Ankary z pewnością się znajduje.

Co do reprezentanta Polski, należy się spodziewać, że do gry powinny wkroczyć kluby z ligi włoskiej. Fornal dla rozwoju swojej kariery raczej powinien spróbować sił w realiach zagranicznych. Trudno jednak na początku października 2024, zaledwie po kilku tygodniach nowego sezonu, jednoznacznie wskazywać, że kwestia wyboru przyszłości po stronie samego zawodnika, została definitywnie zamknięta.

