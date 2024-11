Michał Winiarski powalczy z reprezentacją o igrzyska. Polak został doceniony

Trudno dziwić się zachodnim sąsiadom, że zdecydowali się na przedłużenie współpracy z Michałem Winiarskim. Mistrz świata z 2014 roku, wielka postać polskiej siatkówki, a dodatkowo bardzo zdolny szkoleniowiec, wyciągnął niemiecką reprezentację do elity.

Michał Winiarski pozostaje w reprezentacji Niemiec do IO 2028!

Tak można definiować fakt, że „Winiar” poprowadził Niemców do powrotu na turniej olimpijski po raz pierwszy od 2012 roku. Niemiecka drużyna zaprezentowała się zresztą bardzo korzystnie na imprezie w Paryżu (2024), wychodząc z grupy do dalszych gier i przegrywając dopiero w ćwierćfinale z… późniejszymi mistrzami olimpijskimi, Francuzami.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę kontynuować współpracę z reprezentacją Niemiec mężczyzn. W ciągu ostatnich trzech lat poczyniliśmy ogromne postępy i z roku na rok chcemy się doskonalić. Mamy bardzo dobry zespół, ale będziemy musieli się także rozwijać i integrować nowych zawodników. Naszym marzeniem są oczywiście Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku – przyznał trener Winiarski po podpisaniu umowy.

Zadowolenia nie krył również dyrektor sportowy niemieckiej federacji Jaromir Zachrich. Przede wszystkim w Niemczech cieszą się z faktu, że Winiarskiego udało się przekonać do kontynuowania współpracy, tak owocnej w ostatnich kilkunastu miesiącach.

– To mocny sygnał dla DVV i reprezentacji, że Michał Winiarski pozostaje trenerem drużyny narodowej. Po sukcesach w klubie i naszej kadrze jest trenerem poszukiwanym na rynku. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nas wybrał i że dalej wspólnie podążamy tą drogą – przyznał Zachrich za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej DVV.

Warto przypomnieć, że oprócz obowiązków reprezentacyjnych, Winiarski jest na co dzień trenerem klubowym. Polak z powodzeniem radzi sobie prowadząc Aluron CMC Wartę Zawiercie. W poprzednim sezonie klub po raz pierwszy w swojej historii zagrał w finale PlusLigi. Ostatecznie zawiercianie przegrali z Jastrzębskim Węglem, ale wicemistrzostwo w tak mocno obsadzonych rozgrywkach, to powód do sporego zadowolenia.

Dodatkowo Aluron CMC Warta sięgnęła po Tauron Puchar Polski w sezonie 2023/24. W bieżących rozgrywkach zawiercianie zdobyli za to już AL-KO Superpuchar Polski.

