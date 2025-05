Siatkarski mistrz wraca do gry! Ależ bomba transferowa w PlusLidze

To świetna wiadomość dla kibiców siatkówki w Polsce.

– Cieszę się, że w sezonie 2025/2026 ponownie będę reprezentował barwy Trefla Gdańsk. Dla mnie i mojej rodziny to powrót do domu, do stabilizacji i do dawnej formy, przynajmniej mam taką nadzieję. Głównym powodem mojego powrotu do Trefla była ogromna pomoc, jaką otrzymałem od klubu, możliwość trenowania w trakcie sezonu 2024/2025, kiedy wracałem do zdrowia po kontuzji. To również naturalna kontynuacja mojej siatkarskiej drogi, chciałem dalej grać i cieszyć się tym sportem, a Trefl daje mi taką szansę – powiedział po podpisaniu umowy z gdańskim klubem Nowakowski.

Warto dodać, że w poprzednim sezonie w barwach klubu z Trójmiasta występował inny, bardzo doświadczony siatkarz – z reprezentacyjną przeszłością – Jakub Jarosz. Karierę w Treflu kończył również Mariusz Wlazły, wybrany kilkanaście dni temu najlepszym siatkarzem 25 lat istnienia Polskiej Ligi Siatkówki.

Piotr Nowakowski zagra ponownie w PlusLidze! Wielki powrót mistrza

O tym, że Nowakowski trenuje z Treflem Gdańsk, informowaliśmy latem poprzedniego roku. Wówczas nie było jednak wiadomo, czy doświadczony środkowy ma zamiar wrócić na boisko, czy jednak dojdzie do oficjalnego zakończenia kariery.

Jak się okazało, siatkarz skupił się w głównej mierze na wyleczeniu swoich problemów z barkiem, co sprawiło, że w kampanii 2024/25 nie zobaczyliśmy go na boisku. Jedyne, co było pewne – ale to już od kwietnia 2022 roku – to fakt zakończenia swojej roli reprezentanta kraju przez Nowakowskiego.

Teraz wiadomo już, że m.in. dwukrotny mistrz świata (2014 i 2018), mistrz Europy (2009), wraca do gry. W barwach Trefla środkowy występował w latach 2017-19. Jego ostatnim klubem był Projekt Warszawa.

