Wilfredo Leon zaczarował Spodek. Historyczny dzień dla polskiej siatkówki

Dla klubu z Lublina jest to pierwszy tego typu triumf w swojej historii. Bogdanka LUK kroczy od sukcesu do sukcesu, konsekwentnie realizując kolejne cele. Tym razem w katowickim Spodku, legendarnym miejscu dla polskiej siatkówki, mistrzowie Polski pokazali naprawdę solidną formę.

Trzeba jednak oddać, że całościowo mecz stał na niezłym poziomie. A rywale, czyli JSW Jastrzębski Węgiel, pokazali się z naprawdę solidnej strony. I niewiele brakowało, żeby zamiast czterech, skończyło się na pięciu setach rywalizacji o trofeum.

twitter

AL-KO Superpuchar Polski: Bogdanka LUK Lublin zwycięska w Spodku!

Spoglądając na wyniki poszczególnych setów, łatwo zrozumieć, o jak równym meczu – poza trzecim setem – była mowa. Trzy sety na przewagi, wiele długich akcji i całkiem solidny kawałek siatkówki, ciekawy dla oka również w kontekście bezstronnych widzów.

Bogdanka LUK po raz kolejny wysłała jasny sygnał w stronę konkurencji. Kto wie, być może w Lublinie właśnie jesteśmy świadkami narodzin mocarza nie na sezon, a na kolejne lata.

Bohaterem spotkania został Wilfredo Leon. Przyjmujący Bogdanki LUK i reprezentacji Polski został wybrany MVP meczu. Spoglądając na statystyki, Leon zdobył aż 27 punktów. Co istotne, potrafił w ważnych momentach dać to, co było potrzebne drużynie. Dodatkowo obciążony przyjęciem zagrywki, a w tym elemencie również pokazał się z dobrej strony.

twitter

Zespół trenera Andrzeja Kowala należy również pochwalić. Bardzo dobrze spisał się zwłaszcza Nicolas Szerzeń. Przyjmujący, który w ostatnich latach wyhamował ze względu na liczne kontuzje, kolejny raz udowodnił, że ma ogromne możliwości sportowe. Długimi fragmentami nie odstępował na krok Leonowi. Bogdanka LUK była jednak tego dnia o kilka piłek lepsza. Kluczowych piłek.

Gwoli uzupełnienia, Szerszeń zakończył spotkanie z dorobkiem 22 punktów.

Warto dodać, że dla Bogdanki LUK Lublin to pierwszy AL-KO Superpuchar w historii – oficjalnie włożony do klubowej gabloty. Podobnie wspomniany Leon, tak bardzo utytułowany zawodnik w skali światowej, bo to trofeum sięgnął po raz pierwszy. Trudno zatem nie pisać o historycznym dniu i sukcesie w skali polskiej siatkówki.

Przed rozpoczęciem meczu panów, w katowickim Spodku odbył się też mecz o AL-KO Superpuchar Polski pań. Triumfatorkami zostały siatkarki KS DevelopRes Rzeszów. Podobnie jak w przypadku Bogdanki LUK, rzeszowianki są mistrzyniami kraju i zwyciężyły w Katowicach 3:1. W pokonanym polu pozostał zespół ŁKS Commercecon Łódź.

Czytaj też:

Wojciech Szczęsny uratowany! Niesamowita sytuacja z udziałem PolakaCzytaj też:

Dramatyczna bitwa Igi Świątek. Rekord pobity i skandal na trybunach