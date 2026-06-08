Hit transferowy stał się faktem! Kilkuletnia umowa została podpisana

Ściągnięcie do PlusLigi takiego szkoleniowca, to bez wątpienia duży sukces osiągnięty przez PGE Projekt Warszawa. O śmiałych ruchach, które właśnie się odbywają i dalej mają odbywać, pisaliśmy niedawno na łamach WPROST.

W Warszawie najwyraźniej coraz poważniej myślą o tym, żeby powalczyć o mistrzostwo Polski. Jednym z kluczowych elementów układanki jest w takim wypadku pozycja pierwszego trenera. W tym wypadku postawiono na rozwiązanie włoskie.

Robert Piazza w PGE Projekcie Warszawa! Hit transferowy w PlusLidze

Piazza pochodzi z Parmy, a w ostatnich latach pracował w ojczyźnie, konkretniej w Allianz Milano. Nazwisko włoskiego szkoleniowca w kontekście klubu z Warszawy przewijało się już jednak od kilku miesięcy.

W poniedziałek (tj. 8 czerwca) PGE Projekt oficjalnie poinformował, że Włoch będzie trenerem zespołu od najbliższego sezonu. Co więcej, z Piazzą podpisano aż czteroletni kontrakt. To pokazuje, że w Warszawie liczą na nadchodzące sukcesy, ale też mają szerszą wizję funkcjonowania zespołu.

– Dla mnie Roberto Piazza to bez wątpienia jeden z absolutnie najlepszych trenerów na świecie. Nie ukrywam, że od lat był moim głównym celem transferowym na tej pozycji. Z roku na roku ponawialiśmy kontakt, rozmawialiśmy i szukaliśmy idealnego momentu, by połączyć nasze ścieżki. Finalnie ten moment nadszedł właśnie teraz. Podpisanie czteroletniej umowy to jasny dowód na to, jak stabilny, silny i perspektywiczny projekt budujemy w stolicy. Kontrakt o takiej długości daje nam komfort pracy i gwarancję budowania drużyny z myślą o najwyższych celach przez lata. Jestem dziś niezwykle szczęśliwy, że Roberto dołącza do naszej rodziny. Przed nami czas intensywnej pracy, a efekty tej współpracy – głęboko w to wierzę – zachwycą wszystkich kibiców w Warszawie – podkreślił Piotr Gacek, prezes zarządu i dyrektor sportowy PGE Projektu.

Warto dodać, że Piazza w barwach Allianz Milano pracował również kilka ładnych lat. W klubie z Mediolanu nowy szkoleniowiec PGE Projektu spędził okres 2019-26. Przed ponowną pracą w ojczyźnie – jako trener klubowy – Piazza funkcjonował... w PlusLidze. Włoski szkoleniowiec trenował bowiem Skrę Bełchatów w latach 2017-19.

W czasach pracy w Bełchatowie klub sięgnął m.in. po swój ostatni tytuł mistrzowski (2018). Dodatkowo Piazza mocno przyczynił się do fundamentu trenerskiego, który przy jego boku zdobył zaczynający swój nowy rozdział w życiu – Michał Winiarski. Obecnie pracujący w szeregach Aluronu CMC Warty Zawiercie polski trener niejednokrotnie podkreślał, że bycie asystentem przy Piazzy, dało mu mnóstwo dobrego, w kontekście nauki bycia szkoleniowcem.

Włoch oprócz klubowej pracy, regularnie jest selekcjonerem ważnych reprezentacji, właściwie z całego świata. Piazza pracował już m.in. jako trener Kataru (2016), Holandii (2019-24), a obecnie Iranu (od 2025 roku).

– Jestem bardzo podekscytowany powrotem do Polski i objęciem funkcji trenera PGE Projektu Warszawa. Przed nami 4 lata wyzwań i ciężkiej pracy, która – mam nadzieję – da nam wiele powodów do dumy. Do zobaczenia w Warszawie! – przyznał Piazza.

W swojej karierze trenerskiej Włoch pracował jeszcze w jednym polskim klubie. W sezonie 2014/15 Piazza prowadził bowiem zespół Jastrzębskiego Węgla. W minionym sezonie doprowadził za to Allianz Milano do zdobycia Pucharu Challenge. W drodze po sukces włoski zespół wyeliminował m.in. Norwida Częstochowa.

Sezon 2025/26 był również udany w europejskich pucharach dla PGE Projektu. Warszawianie po raz pierwszy w historii klubu dotarli do Final Four Ligi Mistrzów. Ostatecznie jednak stołeczny klub nie zdołał stanąć na podium podczas rywalizacji w Turynie.

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