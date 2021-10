Ważna informacja dla fanów skoków narciarskich. TVP pokaże tylko kilka konkursów

Sezon skoków narciarskich rusza oficjalnie 20 listopada, kiedy to zawodnicy będą rywalizowali w Niżnym Tagile. Konkursy nie będą transmitowane na antenach TVP, do czego kibice byli przyzwyczajeni od lat. Kwalifikacje będzie można śledzić na Eurosport 1 oraz w serwisie Player, podobnie jak sobotnie i niedzielne zawody. Te pokaże także TVN.

To właśnie TVN Grupa Discovery wykupiła prawa do transmitowania konkursów Pucharu Świata oraz zmagań na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Zawody będzie można śledzić na antenach TVN i Eurosport, a także we wspomnianym serwisie Player. Wyjątkiem będą konkursy w Wiśle i Zakopanem, które oprócz Eurosportu pokaże TVP.

TVN i Eurosport nie będą relacjonowały na żywo tylko mistrzostw świata w lotach, które odbędą się w marcu w Vikersund. Prawa do emisji prestiżowych zawodów posiada TVP i wszystko wskazuje na to, że nie zdecyduje się na odsprzedanie sublicencji TVN – podaje Sport.pl. Nie zmienia to faktu, że brak transmisji pozostałych zawodów na antenie TVP to duża i dość zaskakująca zmiana, ponieważ nadawca publiczny od lat był kojarzony właśnie ze skokami, które rokrocznie zajmowały ważne miejsce w ramówce stacji.

