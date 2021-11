Sebastian Szczęsny po 17 latach zamienia TVP na TVN. Powód jest jasny

To duże zaskoczenie, że Sebastian Szczęsny nie będzie już dłużej pracował w telewizyjnej redakcji TVP. Znany komentator postanowił zmienić pracę i dołączyć do zespołu wielkiego medialnego konkurenta publicznej telewizji, czyli TVN. O całej sprawie poinformował portal wirtualnemedia.pl.

Sebastian Szczęsny przechodzi z TVP do TVN

Dziennikarz, który w przeszłości pracował między innymi także w „Przeglądzie Sportowym”, przeniósł się do nowej redakcji ze względu na zmiany, jakie zaszły na rynku praw telewizyjnych. Całkiem niedawno okazało się bowiem, że do sezonu 2021/22 skoki narciarskie nie będą pokazywane w TVP, lecz w TVN właśnie. Grupa Discovery, do której należy ta druga stacja, zdecydowała, że polska telewizja publiczna nie otrzyma sublicencji na transmitowanie zawodów z tej popularnej w naszym kraju dyscypliny sportowej.

To wielki przełom zarówno dla kibiców, jak i samego dziennikarza. Szczęsny był bowiem związany z redakcją TVP Sport aż przez 17 lat, pracę zaczął tam w 2004 roku. Oprócz skoków narciarskich komentował także gale boksu zawodowego, podnoszenie ciężaru, narciarstwo alpejskie oraz wyścigi kolarskie.

Kiedy pierwsze skoki narciarskie w tym sezonie?

W kontekście samych skoków narciarskich warto wspomnieć, że TVN pokaże wszystkie zawody, których będziemy świadkami tej zimy. W tym także najważniejsze, jak Turniej Czterech Skoczni, Zimowe Igrzyska Olimpijskie czy też Mistrzostwa Świata. Najbliższy sezon rozpocznie się w rosyjskim Niżnym Tagile. Te zawody odbędą się już 20 listopada.

