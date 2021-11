Skoki narciarskie. Polscy zawodnicy poddani testom na COVID-19. Są wyniki

W sobotę 20 listopada Klemens Murańka, który nie dostał się do konkursu indywidualnego po nieudanych kwalifikacjach, otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Zawodnik został poddany ponownym badaniom, które miały zweryfikować pierwszy rezultat. Już wiadomo, że Polak spędzi więcej czasu w Rosji, niż planował - drugi test równiez okazał się pozytywny. 27-letni skoczek wraz z Amerykaninem i Niemcem zostali przetransportowani do Jekaterynburga, gdzie w tamtejszej klinice odbędą kwarantannę.

Puchar Świata 2021/22. Znamy wyniki testów innych skoczków

Stefan Horngacher, trener reprezentacji Niemiec, naciskał wczoraj na wykonanie dodatkowych testów w swojej i polskiej kadrze, by uniknąć ewentualnego rozprzestrzeniania się choroby. Biało-Czerwoni otrzymali już wyniki - wszystkie okazały się negatywne. We wtorek wszystkich uczestników Pucharu Świata czeka kolejna dawka badań. Testy będą wykonane przez przemieszczeniem się do Finlandii, w której odbędą się następne zawody.

Skoki narciarskie 2021/22. Nieudany weekend Polaków w Niżnym Tagile

Polacy nie zaliczą weekendu w Niżnym Tagile do udanych. W sumie tylko czterech podopiecznych Michała Doleżala zapunktowało w konkursie – Kamil Stoch i Dawid Kubacki w sobotę i Piotr Żyła i Andrzej Stękała w niedzielę. Najlepszy wynik uzyskał nasz trzykrotny złoty medalista olimpijski, który z 20. miejsca po pierwszej połowie finalnie wskoczył na piątą pozycję.

W klasyfikacji generalnej przewodzi po weekendzie Karl Geiger, który wygrał pierwszy konkurs, a w drugim znalazł się na drugiej pozycji. Drugie zawody padły łupem Halvora Egnera Graneruda, który najwyraźniej zapomniał, że poprzedni sezon się skończył i nadal jest w wyśmienitej formie.

Skoki narciarskie 2021/22. Nowe informacje w sprawie Klemensa Murańki