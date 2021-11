Wiemy, kto zastąpi Murańkę podczas skoków narciarskich w Ruce. Jest dodatkowe powołanie

24 listopada dowiedzieliśmy się, kto uzupełni skład Biało-Czerwonych na najbliższe konkursy w skokach narciarskich. Potrzeba znalezienia dodatkowego zawodnika to efekt absencji Klemensa Murańki, który był już wykluczony z zawodów w Niżnym Tagile, gdzie Polakom poszło bardzo słabo, w tym także Kamilowi Stochowi.

Skoki narciarskie 2021/22. Aleksander Zniszczoł dołączy do kadry Polski

Mało tego, polski skoczek musiał zostać w Rosji dłużej, niż reszta kadry. Murańka udał się do kliniki w Jekaterynburgu, w której powinien spędzić około dziesięciu dni, celem poprawy stanu zdrowia. Powtórne wyniki wykazały bowiem, że jest nosicielem koronawirusa, choć prawda jest taka, że nie ma żadnych objawów, a wcześniej zdołał się zaszczepić.

Ostatecznie więc pewne jest, że w Ruce (Finlandia) Murańka również nie będzie mógł wystąpić. Nasi skoczkowie przenieśli się do tej miejscowości w środę 24 listopada, a już dwa dni później przystąpią do kwalifikacji. Udział weźmie w nich jednak nie sześciu, a siedmiu Biało-Czerwonych. Do Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyły, Stefana Huli, Andrzeja Stękały i Jakuba Wolnego dołączy także Aleksander Zniszczoł. Razem z nim do Kraju Tysiąca Jezior pojedzie także trener Krzysztof Miętus.

Program Pucharu Świata na zawody w Ruce

Piątek (26 listopada)

12:00 – odprawa

14:30 – oficjalny trening

17:10 – kwalifikacje

Sobota (27 listopada)

15:15 – seria próbna

16:30 – pierwsza seria konkursowa

Niedziela (28 listopada)

14:30 – kwalifikacje

16:15 – pierwsza seria konkursowa

