Fenomenalny skok Piotra Żyły! Polak błysnął przed konkursem w Oberstdorfie

W pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni zobaczymy pięciu z sześciu zgłoszonych do rywalizacji Polaków, ponieważ kwalifikacji nie przebrnął Andrzej Stękała. Zawody w Oberstdorfie rozpoczną się o godz. 16:30, a przed oficjalnym startem rywalizacji skoczkowie odbyli serię treningową.

Turniej Czterech Skoczni. Wyniki serii próbnej

Jako pierwszy z Polaków swoją próbę oddał Piotr Żyła, który skoczył aż 137 m, osiągając tym samym o wiele wyższą notę niż Jewgienij Klimow, z którym będzie rywalizował w parze w konkursie. „Wiewiór” okazał się najlepszym zawodnikiem serii treningowej, wyprzedzając drugiego Halvora Egnera Graneruda aż o siedem punktów.

O wiele bliżej lądował Dawid Kubacki (120 m), który przegrał rywalizację z Manuelem Fettnerem. Austriak skoczył pięć metrów dalej, a mistrzowi świata z Seefeld pozostaje liczyć na to, że w konkursie uda mu się pokonać Fettnera. Skok treningowy oddał także Kamil Stoch, który lądował na 123 m. To o trzy mery dalej niż Cene Prevc, który jednak uzyskał większą rekompensatę punktową i w serii próbnej był notowany wyżej niż trzykrotny mistrz olimpijski.

Gorzej od kolegów poradził sobie Jakub Wolny, który we wczorajszych kwalifikacjach był 13. Tym razem 26-latek skoczył 117 m, co przy 122,5 m Stephana Leyhe nie daje dużych nadziei na to, że Polakowi uda się pokonać Niemca w konkursie. Jako ostatni z Biało-Czerwonych swój skok próbny oddał Paweł Wąsek, który osiągnął zaledwie 112 m. Polak o awans do drugiej serii będzie walczył z Killianem Peierem, który lądował na 117 m.

Miejsca Polaków w serii treningowej:

1. Piotr Żyła (137 m, 99,1 pkt)

17. Dawid Kubacki (120 m, 78,3 pkt)

18. Kamil Stoch (123 m, 78 pkt)

33. Jakub Wolny (117 m, 68,5 pkt)

42. Paweł Wąsek (112 m, 62,1 pkt)

Turniej Czterech Skoczni. Terminarz

Środa, 29.12.2021, Oberstdorf

16:30 – Pierwsza seria konkursowa (KO)

Piątek, 31.12.2021, Garmisch-Partenkirchen

11:45 – Oficjalny trening

14:00 – Kwalifikacje

Sobota, 01.01.2022, Garmisch-Partenkirchen

12:30 – Seria próbna

14:00 – Pierwsza seria konkursowa (KO)

Poniedziałek, 03.01.2022, Innsbruck

11:15 – Oficjalny trening

13:30 – Kwalifikacje

Wtorek, 04.01.2022, Innsbruck

12:00 – Seria próbna

13:30 – Pierwsza seria konkursowa (KO)

Środa. 05.01.2022, Bischofshofen

13:00 – Odprawa techniczna

15:00 – Oficjalny trening

16:30 – Kwalifikacje

Czwartek, 06.01.2022, Bischofshofen

15:30 – Seria próbna

16:45 – Pierwsza seria konkursowa (KO)

