Jak pomóc Kamilowi Stochowi? Adam Małysz widzi tylko jedno sensowne rozwiązanie

Polscy skoczkowie narciarscy od samego początku sezonu 2021/22 mocno rozczarowują. W pewnym momencie wydawało się, że Kamil Stoch wyłamie się z tego trendu, aczkolwiek w ostatnich tygodniach to właśnie on prezentuje się najsłabiej. W rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl Adam Małysz zdradził, co lider naszej kadry powinien zrobić w tej sytuacji.

Skoki narciarskie w Innsbrucku. Kamil Stoch fatalnie wypadł w kwalifikacjach

– Nie znam nikogo, kto byłby w stanie poprawić duże błędy w konkursie. Drobne rzeczy można skorygować, ale jeśli kłopoty są poważne, to w zawodach nie da się nic zrobić. Dochodzi stres, nerwy i błąd się jeszcze bardziej powiela. Do tego dziennie podczas zawodów są tylko trzy skoki – powiedział.

Rzeczywiście Stochowi bardzo słabo wiedzie się w Turnieju Czterech Skoczni. W Obsertdorfie był 41., więc nie wszedł do drugiej serii głównego konkursu. Tak samo stało się w Garmisch-Partenkirchen. Najgorzej Stoch wypadł jednak w Innsbrucku. W kwalifikacjach zajął dopiero 59. miejsce i jako jedyny z Biało-Czerwonych nie wszedł do wtorkowych zawodów.

Adam Małysz: Kamil Stoch powinien zostać wycofany z Turnieju Czterech Skoczni

W związku z tym wrócił temat wycofania go w Turnieju Czterech Skoczni, o czym dyskutowano już przed wyjazdem do Austrii.

– Jak przyjechałem do Innsbrucka, to trenerzy przekazali mi, że poustawiali Kamila i wiedzą, w czym jest problem. Na skoczni nie było tego widać. Czekamy teraz na ich decyzję. My jako PZN już wydaliśmy swoją opinię, Kamil potrzebuje spokojnego treningu, żeby mógł oddać trochę stabilnych skoków. Trzeba skakać, skakać i jeszcze raz skakać. Chłopcy gdy byli w Ramsau, to oddali 16 skoków przez kilka dni. To trochę mało, ja tyle oddawałem jednego dnia albo nawet więcej – opowiadał. Tym samym dyrektor sportowy PZN zasugerował, aby Stoch faktycznie wycofał się z TCS.

– Z takimi skokami, moim zdaniem, Kamil nie powinien jechać do Bischofshofen. Jego próby nie są stabilne – zakończył temat.

