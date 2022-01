Dobra wiadomość dla fanów Kamila Stocha. Ten wpis napawa optymizmem

Kamil Stoch przed konkursami w Zakopanem doznał urazu torebki stawowej, który wykluczył go ze startów nie tylko w Polsce, ale także w niemieckim Tittisee-Neustadt. Trzykrotny mistrz olimpijski najpierw w ogóle nie trenował, cierpliwie lecząc kontuzję, a po kolejnych badaniach pojawił się na Wielkiej Krokwi, gdzie oddał pierwsze od kilkunastu dni skoki.

Zamieszczony przez Stocha wpis na Instagramie sugeruje, że niespełna 35-letni zawodnik najgorsze ma już za sobą. „Noga nie boli, serce tym bardziej. Kto się cieszy ze mną?” – napisał skoczek. W nagraniu zamieszczonym na InstaStories podzielił się z kolei swoją radością z powodu powrotu do treningów. – Kiedy pytają mnie, czy fajnie jest wrócić na skocznię, odpowiadam: najsuperowiej – powiedział lider Biało-Czerwonych.

Czterech Polaków wystartuje w Willingen

Przypomnijmy, podczas konkursów w Titisee-Neustadt oglądaliśmy skoczków, którzy stanowią zaplecze polskiej kadry A. Zawodnicy powołani na igrzyska w Pekinie w tym czasie pracowali nad powrotem do formy, a swoją dyspozycję przetestują już w najbliższy weekend, kiedy to powalczą o punkty Pucharu Świata w Willingen. Wyjątkiem jest Piotr Żyła, który przebywa na kwarantannie w związku z zakażeniem koronawirusem.

Tym samym na starcie w Willingen zobaczymy Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Stefana Hulę i Pawła Wąska. Na poniedziałek 31 stycznia zaplanowano z kolei wylot skoczków do Chin, gdzie już 5 lutego odbędą się kwalifikacje do pierwszych zawodów indywidualnych. Te zaplanowano na 6 lutego, kiedy to przeprowadzony zostanie konkurs na skoczni normalnej. Rywalizacja na skoczni dużej rozpocznie się 11 lutego (kwalifikacje), a walka o medale czeka nas 12 lutego (konkurs indywidualny). Dwa dni później o miejsca na podium powalczą drużyny.

