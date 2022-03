Jewgienij Klimow w tym sezonie już nie poskacze. Rosjanie zostali zawieszeni

Faktem jest, że światowe federacje przez długi czas pozostawały nieugięte i nie decydowały się na drastyczne reakcje w związku z militarną inwazją Rosji na Ukrainę. FIFA i UEFA dopiero w poniedziałek 28 lutego poinformowały o zawieszeniu Sbornej w rozgrywkach piłkarskich, a dzień później FIVB podjęła decyzję o odebraniu Rosjanom prawa do organizacji mistrzostw świata. Ostatecznie ugięła się także FIS, czyli Międzynarodowa Federacja Narciarska.

Wojna Rosja – Ukraina. Apele o wykluczenie Rosjan

Naciski na FIS trwały od kilku dni. Solidarność z Ukrainą wyrażali zawodnicy, w tym Kamil Stoch, a kibice apelowali o wykluczenie rosyjskich skoczków. Zawieszenia rosyjskich zawodników domagał się Norweski Związek Narciarski, podobnego zdania był też Kamil Bortniczuk. Polski minister sportu wprost stwierdził, że jeżeli FIS nie wykluczy Rosjan ze startu na mistrzostwach świata juniorów w Zakopanem, impreza zostanie odwołana.

Pozycji Rosjan na międzynarodowej arenie sportowej nie pomagały nie tylko działania Władimira Putina, ale także skandaliczna postawa sportowców. Szalę goryczy przelał Jewgienij Klimow, który podczas jednego z konkursów w Lahti wystąpił w rękawiczkach z rosyjską flagą, demonstrując barwy narodowe po każdym skoku. Zawodnika wówczas nie zdyskwalifikowano, ale w świetle najnowszej decyzji FIS, i tak nie zobaczymy go do końca sezonu.

Wojna na Ukrainie. FIS zawiesza Rosjan i Białorusinów

W opublikowanym we wtorek 1 marca komunikacie czytamy, że rada FIS omówiła zalecenia MKOL-u, który zalecił, by wszystkie międzynarodowe federacje nie zezwalały na udział rosyjskich i białoruskich sportowców w organizowanych przez nich zawodach.

By zapewnić bezpieczeństwo i ochronę wszystkich sportowców biorących udział w zawodach FIS, Rada FIS jednogłośnie zdecydowała, zgodnie z zaleceniem MKOl, że ze skutkiem natychmiastowym żaden sportowiec z Rosji lub Białorusi nie będzie brał udziału w żadnych zawodach FIS na żadnym poziomie do końca sezonu 2021/2022 – przekazano.

FIS zaapelowała także do narodowych związków narciarskich, by te wspierały białoruskich i rosyjskich sportowców w ich drodze powrotnej do ojczyzn. „Rada wyraziła najgłębszą i najszczerszą nadzieję, że konflikt na Ukrainie szybko się zakończy, a międzynarodowa społeczność będzie mogła ponownie konkurować ze wszystkimi sportowcami” – podsumowano.

