Ogromna zmiana w PZN! Nowa rola Adama Małysza jest praktycznie przesądzona

Wkrótce dojdzie do zmiany w Polskim Związku Narciarskim. Obecny prezes Apoloniusz Tajner, który od 2006 roku jest prezesem tej organizacji, przestanie pełnić tę funkcję. Były trener polskiej kadry nie może ubiegać się już o kolejną kadencję, ponieważ zabraniają mu tego obowiązujące przepisy. Od kilku tygodni trwa więc proces znalezienia następcy. Kandydaci mieli czas do 25 maja, aby zgłaszać swoje kandydatury w wyborach na szefa PZN. Według polskich mediów do związku wpłynął tylko jeden wniosek.

Adam Małysz zastąpi Apoloniusza Tajnera w roli prezesa

Jak poinformował portal Interia.pl, jedynym kandydatem na nowego prezesa i tym samym zastąpienie Apoloniusza Tajnera jest Adam Małysz. Jeśli to prawda, niebawem były wybitny skoczek narciarski będzie zarządzać polską federacją. – Nie ma wątpliwości, że kandydatura zostanie poparta podczas zjazdu delegatów. Adam Małysz jest znany i lubiany w świecie sportów zimowych, da sobie radę – komentowało źródło Interii.pl.

Po zakończeniu kariery legendarny zawodnik nie został szkoleniowcem, lecz działaczem. W ostatnich latach Adam Małysz pracował w PZN jako dyrektor sportowy, który odpowiadał za kadrę skoczków oraz kombinatorów norweskich. Warto również przypomnieć, że organizacja ta skupia w sobie także przedstawicieli takich dyscyplin jak biegi narciarskie, narciarstwo alpejskie, narciarstwo dowolne czy też snowboard.

Wybory na nowego prezesa zaplanowane są na sobotę, 25 czerwca. Udział w głosowaniu weźmie 82. delegatów z całej Polski.

