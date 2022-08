Kamil Stoch zażartował z siebie i kolegów. Przy okazji „zaczepił” Igę Świątek

Reprezentanci Polski przygotowują się do kolejnego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich, a jednym z elementów szlifowania formy przed zimą są występy w Letnim Grand Prix. Biało-Czerwoni udanie zainaugurowali rywalizację, zajmując dwa pierwsze miejsca na podium w obu konkursach w Wiśle. Błyszczeli szczególnie Dawid Kubacki i Kamil Stoch, którzy kończyli zawody na najwyższym stopniu podium oraz Jakub Wolny, który był trzeci w drugim konkursie.

Skoczkowie zagrali w tenisa

Teraz, jak podaje skijumping.pl, zawodników czeka zgrupowanie w niemieckim Oberhofie. To oznacza, że kadra A nie pojawi się we francuskim Courchevel, a do rywalizacji na igielicie wróci dopiero w drugiej połowie września. Do tego czasu Biało-Czerwoni będą trenowali pod czujnym okiem Thomasa Thurnbichlera, który zapewnia swoim podopiecznym zróżnicowane ćwiczenia.

Z nagrania zamieszczonego na Instagramie przez Kamila Stocha wynika, że polscy skoczkowie pojawili się ostatnio na korcie tenisowym. Biało-Czerwoni grali po trzech na trzech, a całość przypominała bardziej zabawę, niż rywalizację na punkty. „Iga Świątek nie musi czuć się zagrożona, bo jesteśmy w tenisowej piaskownicy” – zażartował trzykrotny mistrz olimpijski, oznaczając profil utytułowanej tenisistki tak, by ta mogła zobaczyć wpis zawodnika.

Przypomnijmy, sezon 2022/2023 Pucharu Świata rozpocznie się 5 listopada na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle, a zakończy się na początku kwietnia 2023 roku w Planicy. Na zawodników czeka 37 konkursów, a najważniejszą imprezą sezonu będą mistrzostwa świata, które odbędą się od 21 lutego do 5 marca w Planicy.

Czytaj też:

Była rywalka Igi Świątek ogłosiła ważną wiadomość. Tak zareagowała Polka