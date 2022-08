Była rywalka Igi Świątek ogłosiła ważną wiadomość. Tak zareagowała Polka

Ashleigh Barty w wieku 26 lat ogłosiła zakończenie tenisowej kariery. Wówczas była to wielka niespodzianka, ale i świetna informacja dla Igi Świątek, bo Australijka była jej największą rywalką o miano pierwszej rakiety świata.

Ashleigh Barty powiedziała „tak”

Barty, która po przejściu na „emeryturę” nie musi już przejmować się przygotowaniami do zbliżającymi się wielkimi krokami US Open (zacznie się 29 sierpnia i potrwa do 11 września), podjęła najważniejszą decyzję w swoim życiu. W sobotę 30 lipca była pierwsza rakieta świata po sześcioletnim związku z Garrym Kissickiem, oficjalnie została jego żoną. Mąż Australijki jest byłym golfistą a obecnie trenerem tej dyscypliny sportu.

Reakcja tenisowego świata na zmiany u Ashleigh Barty

Na tę informację zareagował cały świat tenisa. Z przedstawicielami WTA, którzy w komentarzu złożyli gratulacje ex zawodniczce. Na ślub swojej byłej rywalki zareagowała również m.in. obecna pierwsza rakieta świata. „O mój Boże. Gratuluję!” – napisała Iga Świątek w komentarzu pod zdjęciem Barty na Instagramie. Życzenia młodej parze złożyły także Caroline Wozniacki, Kimberly Birrell, czy Caroline Garcia, która pokonała Raszyniankę w ćwierćfinale zakończonego już turnieju PNB Paribas Poland Open i ostatecznie go wygrała.

Zaktualizowany ranking WTA

Po zakończeniu kariery przez Ash Barty Iga Świątek jest od 4 kwietnie nieprzerwanie pierwszą rakietą świata. Raszynianka ma ogromną przewagę nad drugą Anett Kontaveit. Polka, która może pochwalić się wynikiem 37. wygranych meczów z rzędu.

