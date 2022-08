Iga Świątek powiększa przewagę nad resztą stawki. Najnowszy ranking WTA

Największa organizacja kobiecego tenisa zaktualizowała w poniedziałek 1 sierpnia ranking singla. Na jego szczycie nieprzerwanie od 4 kwietnia znajduje się Iga Świątek, która ma powiększyła swoją przewagę nad drugą Anett Kontaveit.

Ranking WTA. Iga Świątek odjeżdża reszcie stawki

Iga Świątek dość niespodziewanie przegrała w ćwierćfinale Poland Open z Caroliną Garcią i odpadła z rozgrywek, co później skomentowała. – Caroline zagrała o wiele solidniej ode mnie, wywierała na mnie presję, a ja miałam mało czasu na korektę, a piłki na kortach ziemnych odbijają się różnie – powiedziała pierwsza rakieta świata cytowana przez Polsat Sport. Za występ na polskich kortach Polka dostała 60 punktów do rankingu, co pozwoliło jej powiększyć przewagę nad resztą stawki.

Awans Polek w najnowszym rankingu WTA

Jeśli chodzi o inne Polki, to Magda Linette, która odpadła w ćwierćfinale turnieju WTA w Pradze, awansowała z 68. na 66. pozycję, z kolei Magdalena Fręch utrzymała swoją 82. pozycję, a Katarzyna Kawa 145. Swój wynik poprawiła Maja Chwalińska, która awansowała na najwyższe miejsce w swojej dotychczasowej karierze. Polka uplasowała się na 160. pozycji w rankingu WTA.

Ranking WTA na dzień 1 sierpnia 2022

Miejsce Imię i nazwisko Liczba punktów 1. Iga Świątek

8396 pkt

2. Anett Kontaveit

4476 pkt

3. Maria Sakkari

4190 pkt

4. Paula Badosa

4030 pkt

5. Ons Jabeur

4010 pkt

6. Aryna Sabalenka

3267 pkt

7. Jessica Pegula

3087 pkt

8. Garbine Muguruza

2886 pkt

9. Danielle Collins

2743 pkt

10. Emma Raducanu

2717 pkt



