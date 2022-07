Przygotowania Igi Świątek do Wielkiego Szlema. Wiemy, kiedy tenisistka znów wyjdzie na kort

Iga Świątek dość niespodziewanie przegrała w ćwierćfinale PNB Paribas Poland Open z Caroliną Garcią i odpadła z rozgrywek. Po spotkaniu pogratulowała rywalce i przyznała, że ta zagrała o wiele solidniej. – Wywierała na mnie presję, a ja miałam mało czasu na korektę, a piłki na kortach ziemnych odbijają się różnie – powiedziała. Raszynianka poinformowała również, że już praktycznie zaczęła już sezon na twardym korcie.

Kiedy Iga Świątek wyjdzie na korty?

Niedługo wyjeżdżamy do Toronto, ale bardzo chciałam zagrać w tym turnieju, bo wiedziałam, że atmosfera będzie niesamowita i będzie to super doświadczenie, by też nauczyć się grać u siebie – przyznała pierwsza rakieta świata po meczu pierwszej rundy Poland Open.

Canadian Open w Toronto w ramach WTA 1000 rozpocznie się 8 sierpnia. Ponadto pierwsza rakieta świata weźmie udział w turnieju w Cincinnati. Jakiś czas temu organizatorzy wydarzenia potwierdzili, że na liście zgłoszeń znajduje się Iga Świątek. Zmagania odbędą się w dniach 13–21 sierpnia.

Te dwa turnieje w USA są ostatnimi, które przygotują Raszyniankę do zbliżającego się US Open 2022. Wielki Szlem rozpocznie się 29 sierpnia i potrwa do 11 września.

Ranking WTA. Iga Świątek ma ogromną przewagę

Iga Świątek nieprzerwanie od 4 kwietnia znajduje się na szczycie światowego rankingu tenisa. Raszynianka ma ogromną przewagę nad drugą Anett Kontaveit. Polka, która może pochwalić się wynikiem 37. wygranych meczów z rzędu. W najnowszym zestawieniu zgromadziła 8 335 punktów, to prawie dwa razy więcej niż kolejna zawodniczka. Na ostatnim miejscu podium uplasowała się Maria Sakkari z 4 190 oczkami.

