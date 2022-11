Zaskakujące przekonanie trenera polskich skoczków. Jego komentarz nie pozostawia złudzeń

Dawid Kubacki wygrał dwa pierwsze konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich i jest faworytem do triumfów w kolejnych. Asystent trenera Thomasa Thurnbichlera powiedział, czy sztab spodziewał się takich wyników od początku oraz odniósł się do młodzieży i do dyskwalifikacji Kamila Stocha.

Krzysztof Miętus jest byłym skoczkiem narciarskim, który swoją sportową karierę zakończył w 2018 roku. W kwietniu 2022 roku został asystentem głównego trenera reprezentacji Polski w skokach narciarskich Thomasa Thurnbichlera. Polski szkoleniowiec wypowiedział się w TVP Sport na temat formy polskich skoczków. Szkoleniowiec zdradził, że w kadrze panują bardzo dobre nastroje, a atmosfera jest pozytywna. – Wyniki są takie, jakich się spodziewaliśmy. Nie było jednak czasu na świętowanie – poinformował. Trener skoczków o młodzieży: Jeszcze odpalą Polskę kolejny sezon z rzędu w skokach reprezentować będą Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Kamil Stoch. Krzysztof Miętus zapytany o młodzież odparł, że nie chce używać mocnych słów. – Nie powiem, że młodszym zawodnikom nie idzie. Ocenianie każdego z osobna pozostawię trenerowi – dodał. Asystent Thomasa Thurnbichlera podkreślił jednak, że w Letnim Grand Prix kadra B pokazała, że stać ją na dobre skakanie. – Jeszcze odpalą – stwierdził. Miętus o reakcji Stocha na dyskwalifikację: Przyjął to z dużym spokojem W drugim konkursie nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich nie zobaczyliśmy Kamila Stocha, który został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. Krzysztof Miętus przyznał w wywiadzie, że sztab trenerski jest na bieżąco z regulacjami i przepisami, a każdy zespół zabiega o to, by nie dać się złapać na nieprzepisowym sprzęcie. Asystent trenera zdradził, jak zachował się Kamil Stoch po dyskwalifikacji. – Przyjął tę sytuację z dużym spokojem, jak przystało na profesjonalistę – poinformował. Czytaj też:

