Rywal Kamila Stocha zakpił z odpadnięcia Niemiec. Wywołał do tablicy Japończyka

Reprezentacja Niemiec po raz drugi z rzędu sprawiła niemiłą niespodziankę swoim rodakom, odpadając z mistrzostw świata już w fazie grupowej. Sytuacja zrobiła się na tyle napięta, że istnieje prawdopodobieństwo, iż selekcjoner Hansi Flick pożegna się ze swoim stanowiskiem. Natomiast poza niemieckimi granicami nie wszyscy mają powody do żałoby. W sieci pojawiło się wiele memów i żartów z faktu, iż Die Roten już powiedzieli mundialowi „arrivederci”, a jednym ze sportowców, który zażartował z ekipy Flicka, był rywal Kamila Stocha.

Halvor Egner Granerud zakpił z Niemiec po ich odpadnięciu z mundialu

Przypomnijmy, że ostatecznym powodem, dla którego reprezentacja Niemiec nie awansowała do fazy pucharowej mundialu w Katarze, było zwycięstwo Japonii nad Hiszpanią 2:1. Niemcy efektownie wygrały z Kostaryką 4:2, ale to nic im nie dało. To spowodowało, że na Twitterze pojawiły się prześmiewcze wpisy i zdjęcia. Na jeden z nich zdecydował się Halvor Egner Granerud.

Norweg skupił się nie tylko na tym, że Niemcy nie awansowali, ale też, że sprawcą tego byli m.in. właśnie Japończycy. W tym celu zaczepił w mediach społecznościowych innego skoczka, Naokiego Nakamurę, który w ostatnim czasie często przebyw w Niemczech. Wstawił jego śmieszne zdjęcie, dodając opis: „Naoki Nakamura, idący jutro do sklepu w Niemczech”. Na odpowiedź nie musiał długo czekać! Japończyk wstawił zdjęcia, jak kupuje kilka skrzynek piwa.

Japonia rewelacją mistrzostw świata w Katarze

Cała Japonia może być dumna z poczynań ich piłkarzy w fazie grupowej mundialu. Sensacyjne zwycięstwa nad domniemanymi przed turniejem potentatami grupy, czyli Niemcami i Hiszpanią, pozwoliły im na historyczny awans do 1/8 finału.

Tym bardziej zastanawiający może być fakt, że Japonia mimo wyraźnej przewagi w meczu uległa Kostaryce 0:1. W kolejnej rundzie Azjaci zmierzą się z Chorwacją.

