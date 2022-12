Piotr Żyła o rywalizacji ze Stefanem Hulą w TCS. „W finale będziemy razem”

W czwartek 29 grudnia ruszył 71. Turniej Czterech Skoczni. Do pierwszego konkursu w Oberstdorfie zakwalifikowało się sześciu Polaków – Jan Habdas, Stefan Hula, Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki, który był drugi w kwalifikacjach. Zawodnika z Nowego Targu wyprzedził tylko Norweg Halvor Egner Granerud.

Turniej Czterech Skoczni. Pary konkursu w Oberstdorfie

Po kwalifikacjach utworzono 25 par, które zmierzą się o awans do finału. Wyniki osiągnięte przez Biało-Czerwonych sprawiły, że dwóch polskich skoczków stoczy bratobójczy pojedynek o zwycięstwo. Oto wszystkie pary polskich skoczków:

Kubacki – Zografski;

– Zografski; Żyła – Hula;

– Hula; Stoch – Belshaw;

– Belshaw; Wąsek – Lindvik;

– Lindvik; Habdas – Sundal.

Piotr Żyła: W finale będziemy razem

W serwisie skijumping.pl Piotr Żyła stwierdził, że skocznia w Oberstdorfie jest unikatowa. – Im więcej ludzi, tym większa energia i motywacja do tego, by lepiej skakać. Cieszę się z dużej frekwencji, dobrze nam to zrobi – powiedział.

W wywiadzie polski skoczek wypowiedział się na temat rywalizacji ze swoim rodakiem – Stefanem Hulą. – Mam plany, jak to wszystko sobie rozegrać w głowie, dam z siebie ile mogę. Co do pojedynku ze Stefanem, skupiam się na swoim dobrym skoku, zresztą tak jak on, więc w finale będziemy razem – uciął.

Skoki narciarskie. Dziś Turniej Czterech Skoczni. Transmisja na żywo

Zawody Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie odbędą się w czwartek 29 grudnia. Pierwszą serię konkursu zaplanowano na godz. 16:30 polskiego czasu. Wszystkie transmisje z Turnieju Czterech Skoczni będzie można obejrzeć na żywo w TV na antenie Eurosportu oraz online w aplikacji Eurosport, a także w serwisie player.pl. Wszystkie konkursy pokaże również telewizja TVN.

Czytaj też:

Szczere wyznanie Kamila Stocha. „Potrzebowałem takiego okresu”Czytaj też:

Adam Małysz wstrzymał się z oceną Thomasa Thurnbichlera. Wymowne słowa prezesa PZN