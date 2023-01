Piotr Żyła mocno zaskoczył Thomasa Thurnbichlera. Trener był pod wrażeniem

Od początku zimowego sezonu 2022/23 Piotr Żyła jest w dobrej formie. Świadczą o tym przede wszystkim wyniki, które osiąga. Choć „Wiewiór” nie wygrał jeszcze ani jednego konkursu Pucharu Świata, to też w żadnym z nich nie wypadł poza pierwszą dziesiątkę. Dwa razy natomiast zajmował miejsce na podium. W Turnieju Czterech Skoczni też radzi sobie dobrze, a to, co podczas niego zrobił, zaimponowało Thomasowi Thurnbichlerowi.

Turniej Czterech Skoczni. Piotr Żyła zaimponował Thomasowi Thurnbichlerowi

Austriak opisał całą sytuację w rozmowie z serwisem sport.pl. Chodziło o skok, który oddał 35-latek podczas kwalifikacji. Z technicznego punktu widzenia nie był on najlepszy, co dało się zauważyć nawet gołym okiem podczas transmisji. – Piotrek stracił balans w przejściu do wybicia na progu, ale pokazał, że umie na takie sytuacje reagować, a to bardzo ważne – opisał trener.

– Piotrek improwizował, a skoczył naprawdę świetnie. Wykonał ogromną pracę w powietrzu i to pokazuje mi, że ogółem zespół panuje nad swoimi próbami i jest gotowy na zmiany, nawet wymuszone – stwierdził szkoleniowiec i przy okazji pochwalił Pawła Wąska za podobną umiejętność radzenia sobie w niespodziewanych okolicznościach.

Skoki narciarskie. Dla Piotra Żyły kluczowa jest głowa

Thurnbichler został zapytany również o tajemnicę dobrej formy Piotra Żyły. Według niego kluczem jest tu… „Miks wszystkiego”. – Widać, że dobrze czuje się psychicznie, wszystko ma poukładane mentalnie. Teraz z większą pewnością siebie, nie zawsze ma znaczenie, gdzie skaczesz, bo dobrze czujesz swoje ciało i skupiasz się na sobie, nie ma poza tym niczego innego. To ten stan psychiczny, który tak lubi i w którym dobrze się czuje – podsumował.

