Thurnbichler wskazał, kto może pokonać Graneruda. Nie owijał w bawełnę

Pierwszy konkurs 71. Turnieju Czterech Skoczni już za nami. W Oberstdorfie najlepszy okazał się Halvor Egner Granerud, a tuż za nim uplasowali się Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Norweg nie dał szans przeciwnikom, oddając skoki na odległości 142,5 oraz 139 metrów. Thomas Thurnbichler nie miał powodów do zmartwień, choć sytuacja z Kamilem Stochem, który długo czekał na swój skok delikatnie podniosła mu ciśnienie. Austriak wierzy, że Polacy mogą być jeszcze lepsi.

Thomas Thurnbichler wierzy w pokonanie Graneruda

Jeszcze przed startem bieżącego Turnieju Czterech Skoczni zdecydowana większość ekspertów stawiała Dawida Kubackiego w roli głównego kandydata do zwycięstwa. Wielu z nich wspominało także, że Polak będzie miał kilku poważnych rywali do odebrania mu szansy na triumf, a jednym z nich będzie Halvor Egner Granerud. Jak widać, opinie te okazały się trafne, ponieważ Norweg ze znaczną przewagą wygrał już pierwszy konkurs. Thomas Thurnbichler wierzy, że Polacy mogą go pokonać.

— Jestem pewny, że nasi zawodnicy, jeśli tylko wszystko w ich skokach pójdzie idealnie, są w stanie być na poziomie Halvora. To wciąż możliwe, żeby go pokonać. Nikt nigdzie nie napisał, że Granerud od teraz zawsze musi być na szczycie, bo wygrał w Oberstdorfie. Mamy swoje szanse i będziemy o nie walczyć — powiedział Austriacki trener.

Kwalifikacje w Ga-Pa. Gdzie oglądać?

Dzisiejszą transmisję z kwalifikacji do konkursu w Garmish-Partenkirchen będzie można obejrzeć na żywo w Eurosport 1 oraz online na platformie player.pl.

Wszystkie transmisje z Turnieju Czterech Skoczni będzie można obejrzeć na żywo w TV na antenie Eurosportu oraz online w aplikacji Eurosport, a także w serwisie player.pl. Każdy konkurs główny pokaże również telewizja TVN.

