TCS. Gdzie oglądać skoki narciarskie dzisiaj? Konkurs w Ga-Pa 31 grudnia

W ostatni dzień 2022 roku odbędą się kwalifikacje do głównego konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Udział w zawodach weźmie sześciu Polaków, a o najwyższą stawkę walczyć będą Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Wymienieni Polacy kapitalnie zaprezentowali się w pierwszych zawodach w Oberstdorfie, zajmując odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Zwycięzcą został Halvor Egner Granerud i można się spodziewać, że będzie chciał obronić triumfu w nadchodzących zawodach.

Turniej Czterech Skoczni. Polacy faworytami do zwycięstwa

Od samego początku Pucharu Świata jednym z faworytów do triumfu jest Dawid Kubacki i nie inaczej jest w przypadku Turnieju Czterech Skoczni. Wielu ekspertów skoków narciarskich twierdzi, że Polak ma wszystko, by wygrać, jednak historia jest delikatnie przeciwko naszemu „Orłowi” z Nowego Targu. Chodzi o to, że żadnemu Polakowi, który był liderem Pucharu Świata, w tym samym sezonie nie udało się wygrać niemiecko-austriackich zawodów.

Bardzo trafną opinią popisał się także legendarny skoczek Andreas Goldberger, który jeszcze przed rozpoczęciem konkursu w Oberstdorfie wskazał Piotra Żyłę, jako nieoczywistego kandydata do zgarnięcia Złotego Orła. Jednak po kwalifikacjach i głównym konkursie w pierwszych zawodach wiadomo, że głównym faworytem do zwycięstwa jest Norweg Halvor Egner Granerud, który znajduje się w znakomitej formie i nie daje szans rywalom.

TCS w Ga-Pa. Kiedy i gdzie transmisja na żywo i online?

Dzisiejszą transmisję z kwalifikacji do konkursu w Garmish-Partenkirchen będzie można obejrzeć na żywo w Eurosport 1 oraz online na platformie player.pl.

Wszystkie transmisje z Turnieju Czterech Skoczni będzie można obejrzeć na żywo w TV na antenie Eurosportu oraz online w aplikacji Eurosport, a także w serwisie player.pl. Każdy konkurs główny pokaże również telewizja TVN.

