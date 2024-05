Wisła Kraków awansowała do europejskich pucharów. To są potencjalni rywale

Wisła Kraków dość niespodziewanie wygrała w finale Pucharu Polski z wyżej notowaną Pogonią Szczecin. Zawodnicy Alberta Rude rzutem na taśmę doprowadzili do dogrywki, zdobywając wyrównującego gola w 9. min doliczonego czasu gry. W niej za sprawą Angela Rodado zadali decydujący cios. Ogromny błąd popełnił Borges, który w zasadzie asystował do napastnika rywali.

Puchar Polski: Wisła Kraków otrzyma ogromny zastrzyk gotówki

Piłkarze Białej Gwiazdy występują na drugim szczeblu rozgrywkowym (1. liga) i wciąż nie mają zapewnionego awansu do Ekstraklasy. Co ciekawe, Wisła nie jest pierwszą drużyną, która zdobyła Puchar Polski, nie grając w elicie. Wcześniej taka sytuacja miała miejsce w sezonie 1991/1992. Wówczas to Miedź Legnica po karnych pokonała Górnik Zabrze. Z kolei w kampanii 1995/96 drugoligowy Ruch Chorzów (który był pewny awansu do elity) pokonał 1:0 GKS Bełchatów.

Za zdobycie Pucharu Polski 2023/2024 Wisła Kraków, która miała problemy finansowe, otrzyma spory zastrzyk pieniędzy. Za ten triunf Biała Gwiazda zainkasowała aż pięć milionów złotych, co pozwoli im odetchnąć.

Wisła Kraków zagra w eliminacjach do europejskiego pucharu

Ponadto, jeśli klub otrzyma licencję, wystąpi w eliminacjach Ligi Europy 2024/2025. Jan Sikorski przeanalizował obecną sytuację na stronie rankinguefa.pl i aktualnie przeciwnikami krakowskiego klubu w pierwszej rundzie byliby:

IF Elfsborg (Szwecja)

ASC Otelul Gałacz (Rumunia)

Sumqayit FK (Azerbejdżan)

Saint Patrick's Athletic FC (Irlandia)

MFK Rużomberok (Słowacja)

NK Rogaska (Słowenia)

Zimbru Kiszyniów (Mołdawia)

KF Llapi Podujevo (Kosowo)

Tampereen Ilves (Finlandia)

Co ciekawe Wisła Kraków znalazłaby się w gronie rozstawionych klubów. Jednak sytuacja może się jeszcze zmienić. Wszystko zależy od końcowych wyników w innych ligach, takich jak np. bułgarska, czy cypryjska.

