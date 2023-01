W tym tkwi sekret formy Kobayashiego. Trener zdradził, nad czym pracowali

Ryoyu Kobayashi od początku sezonu w niczym nie przypominał tego samego skoczka, jakiego znaliśmy z poprzednich sezonów. Reprezentant Japonii musiał czekać na wybuch swojej formy aż do zawodów w jego ojczystym Sapporo, gdzie zdobył łącznie aż 260 punktów. Co ciekawe, jeszcze przed ich rozpoczęciem nie był stawiany nawet w gronie faworytów do podium, a dokonał tego trzykrotnie. Trener Kobyashiego, Matjaz Zupan zdradził sekret formy swojego podopiecznego.

Trener Ryoyu Kobayashiego zaskoczony formą swojego podopiecznego

26-letni Japończyk zajmuje obecnie siódme miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Skoczek awansował o kilkanaście pozycji dzięki doskonałej dyspozycji w Sapporo. Trener Matjaz Zupan był bardzo zaskoczony dyspozycją, jaką wykazał się Ryoyu Kobayashi.

– Nie spodziewałem się, że od razu wskoczy na tak wysoki poziom. Nie był daleko od swoich dobrych skoków, ale to potężny przeskok. Mam nadzieję, że teraz utrzyma tę dyspozycję, a ta zamieni się w stałą formę – powiedział Słoweński trener dla sport.pl.

W tym tkwi sekret doskonałej dyspozycji Ryoyu Kobayashiego

Forma Japończyka wzrosła błyskawicznie, bo w zaledwie tydzień. Matjaz Zupan zdradził, nad czym pracowali przed rozpoczęciem zmagań w Sapporo.

– Poprawiliśmy nieco technikę, ale nie robiliśmy tu nic wielkiego. Miał wreszcie nowy kombinezon, więc to na pewno pomogło po problemach z materiałem i poprzednimi krojami. Do tego dołożył najważniejsze: trochę treningu fizycznego, którego u niego wyraźnie brakowało – dodał Słoweniec.

