To musi zrobić Thomas Thurnbichler, by pomóc Kamilowi Stochowi. „Najlepsza opcja”

Forma Kamila Stocha w ostatnich tygodniach pozostawia wiele do życzenia. W końcówce weekendu w Sapporo spisywał się gorzej, przeciętnie poszło mu w Bad Mitterndorf, a w Willingen wręcz tragicznie. Do tego stopnia, że w niedzielę nie zakwalifikował się do konkursu. Znany ekspert od skoków narciarskich, czyli Rafał Kot, wskazał, jak powinien postąpić Thomas Thurnbichler, aby pomóc swojemu podopiecznemu.

Thomas Thurnbichler powinien zostać w Polsce z Kamilem Stochem

Austriak już podjął radykalne kroki, to znaczy zadecydował, że Stoch nie uda się zresztą kadry A do Lake Placid w USA. – Kamil nie powinien lecieć za ocean, bo tylko zrobiły sobie krzywdę. Tydzień na mniejszych obiektach pod okiem trenera może być zbawienny – powiedział Kot w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl. Uważa on, że w ten sposób, z dala od świeczników, Polak najprędzej skoryguje błędy, które popełnia.

Ekspert stwierdził, że on nie jest od tego, by doradzać Thomasowi Thurnbichlerowi. Gdyby jednak sam prowadził kadrę A, to do Lake Placid by nie pojechał, tylko zostałby w Polsce, aby pozostać w kontakcie ze Stochem i skupić się na wyciągnięciu go z kryzysu. – Z Kamilem musi poćwiczyć ktoś doświadczony, kto ma autorytet. Inni sobie poradzą. W moich oczach to jest najlepsza opcja – wyznał Kot.

Kamil Stoch ceni współpracę z Thomasem Thurnbichlerem

Przypomniał też, że w tym sezonie na podobny krok zdecydował się Stefan Horngacher, a wcześniej indywidualnie ćwiczył Ryoyu Kobayashi. I reprezentantom Niemiec, i Japończykowi taki sposób działania wyszedł na dobre.

– Kamil chwalił metody trenera Thurnbichlera. Mówił, że dzięki nim wróciła mu radość ze skakania, a współpraca układała się dobrze. Ostatnio pomysły selekcjonera nie zadziałały, jest jednak czas i wierzę, że nie wszystko stracone. Austriak jest świetny i wciąż może uratować sytuację – podsumował.

