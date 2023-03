Adam Małysz zaskoczony tym, co zrobił Thomas Thurnbichler. Wyjaśnił, dlaczego

W kwietniu 2022 roku Polski Związek Narciarski podjął ważną decyzję w kwestii przyszłości reprezentacji Polski. Następcą Michala Doleżala został Thomas Thurnbichler, który w przeszłości pracował z juniorskimi reprezentacjami Austrii.

W ostatnim czasie prezes PZN Adam Małysz nie szczędzi ciepłych słów w stronę nowego szkoleniowca. Legendarnemu skoczkowi zaimponowało przyznanie się Thurnbichlera, iż słabe występy Biało-Czerwonych podczas lotów w Bad Mitterndorf to jego wina. – To fajne, że Thomas lubi rozmawiać i potrafi się przyznać do błędów, jakie popełnia. On wie doskonale, że takie rzeczy się zdarzają – mówił w połowie lutego.

Adam Małysz o Thomasie Thurnbichlerze: Jestem zszokowany

W konkursie indywidualnym na mistrzostwach świata w Planicy Piotr Żyła zdobył mistrzostwo świata. Dziennikarze Polsatu Sport porozmawiali z Adamem Małyszem o tym wyniku „Wiewióra” i o trenerze Thomasie Thurnbichlerze.

Widać, że Thomas do niego trafił. Jestem wręcz zszokowany! Często, gdy z Thomasem rozmawiam, to mówi, że z Piotrkiem mu się super współpracuje. A przecież Piotrek nie jest łatwym zawodnikiem, jak wszyscy wiemy (śmiech) – powiedział prezes PZN.

Adam Małysz przyznał, że „Wiewiór” czasem jest zły, gdy nie może czegoś zjeść. – Ma ustalone swoje pory dnia i musi coś zjeść, bo inaczej jest zły, wkurzony i nie funkcjonuje tak jak powinien. Lubi steki i potrafi dużo zjeść – podkreślił.

Adam Małysz: Thurnbichler świetnie ułożył sobie relacje z Żyłą

Zdaniem legendarnego skoczka narciarskiego Thomas Thurnbichler świetnie ułożył sobie z nim relacje. – Oczywiście, Piotrek, podobnie jak Kamil Stoch, jest zawodnikiem, który bardzo dużo osiągnął, więc dotrzeć do niego z jednej strony nie jest prosto, a z drugiej – on musi zacząć więcej oszczędzać siły. 36 lat – to się wydaje mało, niby jesteś młody, ale w sporcie to już trochę jest, tym bardziej że twój organizm jest eksploatowany już od dziecka – podkreślił.

Adam Małysz wypowiedział się także na temat poziomu skoków, który zdaniem mistrza z Wisły jest bardzo wysoki. – Na początku sezonu zdecydowanym faworytem był Dawid Kubacki, później na wyżyny wspiął się Granerud – zakończył.

