Dziś skoki inaczej niż zwykle! Gdzie i o której oglądać transmisję TV i online z Oslo?

Pierwszy konkurs indywidualny w Oslo w ramach cyklu Raw Air nie zakończył się dla Polaków tak, jak tego oczekiwali kibice oraz oni sami. Najlepszy był Dawid Kubacki, który zakończył zawody na 9. lokacie. Następnie 13. miejsce zajął Kamil Stoch, przez bardzo zły skok w drugiej serii 29. pozycję okupił Piotr Żyła, a Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny nie zakwalifikowali się do drugiej serii. Dziś będą mieli okazję odkupić winy za wczorajsze skoki.

Thomas Thurnbichler i Kamil Stoch nie byli usatysfakcjonowani wynikami

Trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich Thomas Thurnbichler tradycyjnie udzielił wywiadu po zakończeniu konkursu, podczas którego powiedział wprost, że to nie był dobry dzień dla polskich skoków, jednak wciąż wierzy, że z tego składu da się wycisnąć zdecydowanie więcej niż to, czego doświadczyliśmy.

– Wszyscy z nas chcieli więcej. Jeśli miałbym podsumować konkurs jednym zdaniem, to warunki były ciężkie, a nas stać na więcej. To nie było skoki na naszym najwyższym poziomie. Dawid nie mógł znaleźć odpowiedniej pozycji, Piotr skoczył lepiej niż wczoraj, ale to nadal nie jest jego najlepsza dyspozycja. Olkowi zabrakło trochę szczęścia, był blisko do awansu – powiedział Austriak w rozmowie z „Eurosportem”.

Kamil Stoch także nie był usatysfakcjonowany swoimi skokami oraz faktem, iż dzisiejsze zawody będą rozgrywane inaczej niż zwykle.

— Dzisiaj zdecydowanie były to moje błędy. Jeśli chodzi o warunki, uważam, że nie trafiłem źle. W moich skokach było dzisiaj dużo niestabilności na rozbiegu i przez to cierpiał kierunek odbicia. Te skoki były dobre, ale to nie jest to, co było jeszcze tydzień temu w Planicy. Tutaj potrzeba czegoś więcej (...) Myślę, że jeszcze w sobotę zrobię analizę moich skoków. Normalnie zrobilibyśmy ją w niedzielę, ale wszystko się bardzo wcześniej zaczyna. Zobaczymy, gdzie można coś jeszcze poprawić. Tak zrobili, to tak trzeba skakać. Nie wiem, kto to wymyślił, ale serdecznie mu gratuluję – skwitował ironicznie dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli.

O której i gdzie oglądać skoki w Oslo dziś? Transmisja TV i online

Drugi dzień skoków narciarskich w Oslo zaplanowany został na niedzielę, 12 marca. Kwalifikacje rozpoczną się o godz. 11:15, a transmisję na żywo i online będzie można śledzić w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra na platformie Player od godz. 10:45 oraz Canal+Online po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

Zazwyczaj w niedzielę po kwalifikacjach odbywa się konkurs, jednak tym razem organizatorzy zafundowali skoczkom kilkugodzinną przerwę, do czego wcześniej odniósł się Kamil Stoch. Początek drugiego konkursu zaplanowany został na godz. 16:30. Transmisja TV w TVN i Eurosporcie 1 oraz online w Eurosporcie Extra w Playerze i Canal+Online.

Czytaj też:

Thomas Thurnbichler nie krył szczerości po starcie Raw Air. Surowo ocenił PolakówCzytaj też:

Znakomity skok Dawida Kubackiego! Wielkie emocje na otwarcie Raw Air