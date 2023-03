Takiego Kamila Stocha chcemy oglądać zawsze! Świetny wynik w kwalifikacjach w Oslo

Wczorajszy konkurs indywidualny skoków narciarskich w Oslo w ramach cyklu Raw Air nie był najlepszy w wykonaniu Polaków. Pierwsze miejsce zajął Anze Lanisek, a najlepszym z Polaków był Dawid Kubacki, który uplasował się na 9. lokacie. Kamil Stoch był 13., a Piotr Żyła 29. Do drugiej serii nie zakwalifikowali się Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny. Kogo ujrzymy w dzisiejszych zawodach?

Aleksander Zniszczoł zawiódł w kwalifikacjach

Zgodnie z klasyfikacją generalną Pucharu Świata pierwszym Polakiem, który pojawił się na belce Holmenkollbakken był Jakub Wolny i oddał przyzwoity skok na odległość 120 m. Tego samego nie można powiedzieć o Aleksandrze Zniszczole, który zawiódł na całej linii, lądując dopiero na 103,5 m. Stało się jasne, że o występie w konkursie głównym może zapomnieć. Zaraz po 28-latku na belce pojawił się Paweł Wąsek. 23-latek spisał się zdecydowanie lepiej niż swój poprzednik, ponieważ osiągnął 121 m, co ówczesną chwilę dawało mu 9. lokatę.

Warunki na skoczni były zmienne, choć w większości przypadków przyzwoite, a na pewno lepsze niż podczas pierwszego konkursu. Przez długi czas liderem był Norweg. Sondre Ringen, który wylądował na odległości 131 m, a tuż za nim znajdował się Maximilian Steiner, który osiągnął 129,5 m. Ciekawie zapowiadał się występ rekordzisty obiektu, Roberta Johanssona, który w treningu przed pierwszym konkursem był bliski wypadku. Norweg skoczył 125,5 m, co dało mu 4. miejsce i pewny awans.

Świetny skok Kamila Stocha

Markus Eisenbichler, który w Oslo już zajmował drugie i trzecie miejsce, zawiódł we wczorajszych zawodach. Jego forma wciąż pozostawia wiele do życzenia, gdyż w kwalifikacjach osiągnął 111 m. Po Niemcu na belce pojawił się Kamil Stoch, do którego uśmiechnął się los. Polak osiągnął doskonałą prędkość na progu, po czym skoczył 129,5 m i zajął drugą lokatę za prowadzącym wciąż Sondre Ringenem. Dopiero Timi Zajc, który osiągnął pół metra mniej niż 35-latek z Zębu, zastąpił Norwega na miejscu lidera.

Piotr Żyła stanowił największą niewiadomą. Jego forma pozostawiała najwięcej do życzenia, jednak kwalifikacje przebrnął przyzwoicie, lądując na 120 m. W kapitalnym stylu i niezbyt mocnym wietrze pod narty zaprezentował się Stefan Kraft. Odległość 127,5 m dała mu drugie miejsce. Zwycięzca pierwszego konkursu w Oslo i lider cyklu Raw Air Anze Lanisek tym razem skoczył nieco słabiej niż w poprzednich próbach, gdyż osiągnął 124 m. Metr dalej skoczył Dawid Kubacki i zajął dziewiątą lokatę. Kwalifikacje zamknął Halvor Egner Granerud, który skokiem na 131 m zdetronizował Timiego Zajca i odniósł zwycięstwo.

Miejsca Polaków:

5. Kamil Stoch,

10. Dawid Kubacki,

23. Piotr Żyła,

29. Paweł Wąsek,

30. Jakub Wolny,

52. Aleksander Zniszczoł.

