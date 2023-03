Cykl Raw Air zostanie zmieniony? Halvor Egner Granerud stanowczo zareagował

Zaraz po ogłoszeniu absencji Dawida Kubackiego w konkursie w Vikersund Halvor Egner Granerud został ogłoszony zwycięzcą Kryształowej Kuli w sezonie 2022/23. Norweg całkowicie zasłużył na to trofeum, ponieważ w bieżącej kampanii prezentował się najrówniej i najczęściej stawał na najwyższym stopniu podium. W trakcie sezonu dołożył również triumf w Turnieju Czterech Skoczni oraz cyklu Raw Air. Ten drugi może wkrótce zostać zmieniony.

Zasady cyklu Raw Air ulegną zmianie?

Halvor Egner Granerud został pierwszym Norwegiem w historii, któremu udało się zwyciężyć cykl Raw Air przed własną publicznością. Warto zaznaczyć, że poza mężczyznami w niedzielę, 19 marca skakały również panie, dla których to był pierwszy konkurs w lotach narciarskich.

W konkursie udział wzięło 15. kobiet i jak twierdzą, dokładnie tyle samo mężczyzn mogłoby rywalizować od przyszłego sezonu w tymże cyklu. Argumentowały to m.in. stwierdzeniem, że patrzenie na słabszych skoczków jest nudne lub że ich zdaniem, zwiększyłoby to zainteresowanie całą imprezą.

Halvor Egner Granerud podzielił się własnym pomysłem na zrewolucjonizowanie Raw Air

Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata odniósł się do pomysłu koleżanek ze swojej reprezentacji, jednak uważa, że taka liczba skoczków jest zdecydowanie za mała. Mimo wszystko ma pomysł, który zakłada rewolucję w Raw Air, jednak ogranicza on udział 30. zawodników.

– Myślę, że piętnaście skoczków to trochę mało. Byłoby strasznie ekskluzywnie. Jest bardzo wielu tych, którzy nie są wśród piętnastu najlepszych, a wciąż mogą żyć ze skoków narciarskich. Można by to wprowadzić jako projekt testowy. Ale ważne jest również obserwowanie formy słabszych zawodników i opracowanie zasad, które wyłonią „trzydziestkę” uprawnionych do zawodów – mówił dla nrk.no Halvor Egner Granerud. Dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile przyznał, że potencjalne zmiany w Raw Air będą musiały zostać przeanalizowane.

– Loty narciarskie to marzenie wszystkich skoczków narciarskich, którzy chcą mieć szansę latania. To jest coś, co musimy zachować jako motywację dla wszystkich sportowców – mówił.

Czytaj też:

Halvor Egner Granerud zareagował na problemy Dawida Kubackiego i jego żony. Wymowne słowaCzytaj też:

Thomas Thurnbichler przerwał milczenie. Tak zareagował na problemy Dawida Kubackiego