Pierwszy konkurs indywidualny w Planicy. O której i gdzie oglądać zawody Pucharu Świata?

W czwartek w Planicy odbyły się kwalifikacje, których nie przeszło dwóch Polaków – Jan Habdas, który kwalifikacje zakończył na 55. miejscu (skoczył 178,5 m), a Paweł Wąsek był 60 (odległość 171,5 metra). Najlepiej poradził sobie Kamil Stoch, bo uplasował się na 10. miejscu, czyli najwyżej spośród wszystkich Biało-Czerwonych. Jego koledzy wcale nie skoczyli o wiele słabiej, bo 11. i 12. lokata należała do Piotra Żyły i Aleksandra Zniszczoła. Andrzej Stękała zakończył kwalifikacje na 32. miejscu.

Terminarz Pucharu Świata w Planicy

Już w piątek 31.03 odbędzie się pierwszy z dwóch przewidzianych konkursów indywidualnych w Planicy. Zawody zaplanowano na godz. 15:00, a poprzedzać je będzie seria próbna, która ma odbyć się godzinę wcześniej. Transmisję na żywo z piątkowego konkursu będzie można oglądać na żywo w TV na antenie TVN i Eurosport1 oraz online w internecie w serwisach streamingowych zawierających te kanały, np. Polsat Box Go i Player.pl

Piątek (31.03):

14:00 – seria próbna

15:00 – konkurs indywidualny

Sobota (1.04.2023):

9:00 – seria próbna

10:00 – konkurs drużynowy

Niedziela (2.04.2023):

9:00 – seria próbna

10:00 – konkurs indywidualny

Klasyfikacja Pucharu Świata w lotach 2022/23

Choć znamy już rozstrzygnięcie i wiemy, że Kryształową Kulę za sezon 2022/23 zdobędzie Halvor Egner Granerud, to jeśli chodzi o klasyfikację Pucharu Świata w lotach, to tam wciąż wiele może się wydarzyć. Drugi Stefan Kraft traci tylko 60 punktów do pierwszego Norwega, więc walka o triumf zapowiada się bardzo ciekawie, tak samo jak wyścig o 3. miejsce. TImi Zajc (171 pkt) ma osiem "oczek" zapasu przed czwartym Domenem Prevcem (163 pkt) i siedemnaście dan piątym Anze Laniskiem. Na szóstym miejscu plasuje się Piotr Żyła ze 132 punktami.

Pozycja Imię i nazwisko Narodowość Liczba punktów 1. Halvor Egner Granerud Norwegia 380 2. Stefan Kraft Austria 320 3. Timi Zajc Słowenia 171 4. Domen Prevc Słowenia 163 5. Anze Lanisek Słowenia 154 6. Piotr Żyła Polska 132 7. Jan Hoerl Austria 123 8. Andreas Wellinger Niemcy 121 9. Ryoyu Kobayashi Japonia 110 10. Michael Hayboeck Austria 90 16. Kamil Stoch Polska 72 16. Dawid Kubacki Polska 72 22. Aleksander Zniszczoł Polska 46 35. Paweł Wąsek Polska 7

