Szlachetny gest Adama Małysza wobec Kubackiego. „Dawid ma prawo do udogodnień”

Fani skoków w ostatnim czasie zwracali uwagę nie tylko na rywalizację sportową, ale także na informacje związane z Martą Kubacką. Żona Dawida, polskiego czołowego zawodnika, walczyła o życie po problemach kardiologicznych. Sportowiec zrezygnował ze startu w Vikersund i kolejnych zawodów aż do końca zmagań, by być przy małżonce.

Adam Małysz chce pomóc Dawidowi Kubackiemu

Kubacki zadeklarował, że chce wrócić do treningów i sportowej rywalizacji. Póki co cały czas towarzyszy rehabilitującej się żonie, lecz nie porzuca myśli o dalszym skakaniu. Obowiązki domowe sprawiają, że może mieć mało czasu na normalne przygotowania sportowe. Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, ponownie zadeklarował pełne wsparcie dla zawodnika. W rozmowie z TVP Sport wspomniał, że w przypadku chęci indywidualnych przygotowań, związek w pełni mu pomoże, aby pogodzić obowiązki domowe z treningami.

– Właściwie mogę teraz wziąć to na barki i odpowiedzieć za cały zarząd. Nikt nie będzie miał z tym problemów. Możemy stworzyć indywidualne warunki Dawidowi. Wiemy, w jakiej jest sytuacji. Do tego to zawodnik, który wiele osiągnął i ma prawo do udogodnień – powiedział Małysz.

Prezes PZN o geście Anze Laniska

Małysz zwrócił także uwagę na gest Anze Laniska. Jeszcze przed odejściem z rywalizacji Kubackiego, Słoweniec tracił wiele punktów do podium. Brak Polaka sprawił, że ten dzięki dobrej formie odrobił punkty i przeskoczył go w klasyfikacji Pucharu Świata. W Planicy w ramach oddania hołdu wszedł na podium z tekturową makietą medalisty MŚ. Małysz przyznaje, że był to piękny gest, który mogła wykonać tylko wielka osoba.

– To pokazuje, że można być sportowcem, ale można być też wielkim sportowcem. Anze pokazał, że to nie tylko sport, ale też uczucia. Myślę, że nie każdego byłoby stać na aż tak duży gest. Ja zawsze podkreślałem, że skoki to jednak mimo wszystko jedna wielka rodzina. Niby jest rywalizacja, ale nie ma zawiści – opowiedziała legenda polskiego sportu.

Dawid Kubacki w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata

Z wynikiem 1592 punktów Dawid Kubacki zakończył rywalizację w PŚ na czwartym miejscu. Wygrał Halvor Egner Granerud przed Stefanem Kraftem i wspomnianym Laniskiem.

