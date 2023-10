Zaskakujące doniesienia z kadry skoczków. Dzieje się coś niedobrego

Wielkimi krokami zbliża się nowy sezon Pucharu Świata, który rozpocznie się już w dniach 24-26 listopada w fińskiej Ruce. W bardzo dobrej formie są nasi weterani, na czele z Dawidem Kubacki, który zdobył indywidualne mistrzostwo Polski w Szczyrku. Tuż za nim uplasowali się Piotr Żyła i Kamil Stoch.

Były trener polskich skoczków: Dzieje się coś niedobrego

Co ciekawe, w czołówce nie było nikogo z kadry B, która ma pukać do drzwi pierwszego składu. Nowym trenerem tego zespołu jest David Jiroutek, który zastąpił Macieja Maciusiaka. W ostatnim wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego” Thomas Thurnbichler wymownie skomentował poczynania co po niektórych zawodników. – Teraz ważne jest, by w tym ostatni miesiącu przed zimą, David skupił się na najbardziej zmotywowanych i najlepszych zawodnikach. Nie zawsze chodzi tylko o trenera. Potrzebna jest także wewnętrzna motywacja sportowca. U niektórych ją widzę, ale muszę też powiedzieć, że brakuje jej kilku zawodnikom – powiedział Austriak.

Na temat tego, co się dzieje z Kadrą B wypowiedział się na antenie TVP Sport jej były opiekun Maciej Maciusiak. – Różne informacje dochodzą do mnie, choć nie jestem przy tej kadrze. Słyszę od chłopaków, od działaczy, że z tą kadrą B dzieje się coś niedobrego – zaskoczył. – Ja cały czas wierzę, że oni przepracowali solidnie to lato, ale wyniki nie napawają optymizmem. Nie ma na razie żadnego skoczka, który dałby pretekst trenerowi Thurnbichlerowi do powołania do kadry A – dodał.

Przypomnijmy, w kadrze B znaleźli się tacy skoczkowie jak Andrzej Stękała, który w 2021 roku był na pierwszym podium w Pucharze Świata w Zakopanem. Zajął wówczas drugie miejsce. Ponadto jest brązowym medalistą drużynowych mistrzostw świata z Oberstdorfu 2021. Krążek tego samego kruszcu wywalczył w 2020 roku podczas drużynowych MŚ w Planicy. Razem z nim o miejsce w kadrze A walczą Kuba Wolny, Jan Habdas, Tomasz Pilch, Klemens Murańska i Adam Niżnik.

