Turniej Czterech Skoczni – terminarz. Kiedy i o której obędą się kwalifikacje i konkursy?

Wielkimi krokami zbliża się jedna z najważniejszych imprez w zimowym sezonie w skokach narciarskich – Turniej Czterech Skoczni. Kiedy się odbędzie, którzy Polacy wystąpią i kto ma największe szanse, by wygrać, lub znaleźć się na podium?

Zbliża się Turniej Czterech Skoczni 2024

Za wielkiego faworyta do zwycięstwa w całym Turnieju Czterech Skoczni uważany jest Stefan Kraft, aczkolwiek niewykluczone, że ujrzymy jakąś niespodziankę. Znów bowiem „odzywają się” plecy Austriaka, a konkretniej rzecz biorąc ich uraz, a powszechnie wiadomo, iż tego typu kontuzje potrafią mocno wpłynąć na formę sportowców. Do tego mocni są Niemcy, jak Pius Paschke, Andreas Wellinger i Karl Geiger. Szans nie należy odbierać również Anze Laniskowi, Mariusowi Lindvikowi czy Ryoyu Kobayashiemu.

Wiemy już, w jakim składzie reprezentacja Polski wybierze się do Niemiec oraz Austrii. To nie było wcale takie oczywiste i bynajmniej nie chodziło nawet o dyspozycję sportową poszczególnych zawodników, która de facto od początku sezonu pozostawia wiele do życzenia. Najpierw dowiedzieliśmy się tak zwanych „pewniakach”. W tym gronie znaleźli się Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch i Piotr Żyła. Powołania dla tych trzech skoczków znane były już wcześniej.

Dopiero po kilku dniach okazało się, że Thomas Thurnbichler postawi również na Dawida Kubackiego oraz Pawła Wąska. Skąd to opóźnienie? Ci reprezentanci Polski w ostatnim czasie przechodzili chorobę i właśnie z tego wynikały wątpliwości co do ich dostępności. Dodatkowe miejsce, wywalczone niedawno w Puchate Kontynentalnym, zajął Maciej Kot.

Terminarz Turnieju Czterech Skoczni 2023

Oberstdorf:

28 grudnia, czwartek

14:00 – oficjalny trening

16:30 – kwalifikacje

29 grudnia, piątek

15:45 – seria próbna

17:15 – konkurs

Garmisch-Partenkirchen:

31 grudnia, niedziela

11:45 – oficjalny trening

13:45 – kwalifikacje

1 stycznia, poniedziałek

12:30 – seria próbna

14:00 – konkurs

Innsbruck:

2 stycznia, wtorek

11:15 – oficjalny trening

13:30 – kwalifikacje

3 stycznia, środa

12:00 – seria próbna

13:30 – konkurs

Bischofshofen:

5 stycznia, piątek

14:15 – oficjalny trening

16:30 – kwalifikacje

6 stycznia, sobota

15:00 – seria próbna

16:30 – konkurs

Gdzie będzie można oglądać poszczególne zawody? Transmisje ze wszystkich kwalifikacji zostaną przeprowadzone w telewizji na kanałach Eurosportu, a online w serwisach takich jak eurosportplayer.com i player.pl. Dodatkowo każdy z konkursów będzie transmitowany przez ogólnodostępny kanał TVN.

Czytaj też:

Natalia Żaczek dla „Wprost”: Wątpię, aby Polacy odegrali kluczowe role w Turnieju Czterech SkoczniCzytaj też:

Rafał Kot dla „Wprost”: PZN nie zwolni Thomasa Thurnbichlera. Wciąż ma kredyt zaufania