Thomas Thurnbichler zdecydował. Znamy cały skład na Turniej Czterech Skoczni

Wielkimi krokami zbliża się Turniej Czterech Skoczni. Thomas Thurnbichler wstrzymał się z ogłaszaniem składu, z powodu stanu zdrowia Dawida Kubackiego i Pawła Wąska, którzy zachorowali przed mistrzostwami Polski. 22 grudnia Austriak podał pewniaków, którzy na pewno wezmą udział w tym prestiżowym turnieju. Wyjazdu do Niemiec i Austrii pewni byli Piotr Żyła, Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł.

Thomas Thurnbichler podał skład na Turniej Czterech Skoczni

Decyzja co do pozostałych miejsc miała zostać podjęta w innym terminie. Tak też się stało. Szkoleniowiec Biało-Czerwonych zdecydował, że poza nimi udział w Turnieju Czterech Skoczni wezmą: Maciej Kot i wracający do zdrowia Dawid Kubacki oraz Paweł Wąsek.

Maciej Kot

Dawid Kubacki

Kamil Stoch

Paweł Wąsek

Aleksander Zniszczoł

Piotr Żyła

Terminarz Turnieju Czterech Skoczni 2023

72. edycja Turnieju Czterech Skoczni rozpocznie się 28 grudnia. Tego dnia zaplanowano kwalifikacje w Oberstdorfie. Następnego dnia odbędzie się właściwy konkurs. Następnie skoczkowie udadzą się do Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucka 3 stycznia oraz Bischofshofen 6 stycznia. Zwycięzca tych zmagań zgarnie Złotego Orła.

Oberstdorf:

28 grudnia, czwartek

14:00 – oficjalny trening

16:30 – kwalifikacje

29 grudnia, piątek

15:45 – seria próbna

17:15 – konkurs

Garmisch-Partenkirchen:

31 grudnia, niedziela

11:45 – oficjalny trening

13:45 – kwalifikacje

1 stycznia, poniedziałek

12:30 – seria próbna

14:00 – konkurs

Innsbruck:

2 stycznia, wtorek

11:15 – oficjalny trening

13:30 – kwalifikacje

3 stycznia, środa

12:00 – seria próbna

13:30 – konkurs

Bischofshofen:

5 stycznia, piątek

14:15 – oficjalny trening

16:30 – kwalifikacje

6 stycznia, sobota

15:00 – seria próbna

16:30 – konkurs

