Tak zadecydował Thurnbichler. Znamy duet na konkurs par w Wiśle

Po zmaganiach w Turnieju Czterech Skoczni rywalizacja najlepszych szkoczków przenosi się do Polski. Zawodnicy powalczą w pierwszym historii „PolSKIm Turnieju” czyli cyklu imprez na obiektach w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem. Za zawodnikami już kwalifikacje do konkursu. Odbędzie się on w niedzielę, a nie w sobotę. Na ten dzień z kolei zaplanowane są zmagania duetów.

Dawid Kubacki i Piotr Żyła powalczą w konkursie duetów w Wiśle

Duety to stosunkowo świeża odmiana konkursów Pucharu Świata, która docelowo zastąpi standardowe zmagania czwórek. Po ostatnich skokach wydawało się, że pierwsze miejsce zajmie Piotr Żyła. Choć Biało-Czerwoni radzą sobie przeciętnie w tym sezonie, to z całego grona „Wiewiór” radzi sobie najlepiej.

Thomas Thurnbichler po piątkowych kwalifikacjach podjął decyzję, że oprócz Żyły w konkursie wystąpi także Dawid Kubacki. Brązowy medalista olimpijski z Pjongczangu zajął trzynaste miejsce w kwalifikacjach (Żyła skończył tuż przed nim), co być może sprawiło, że to właśnie na niego postawił Austriak.

W walce o miejsce liczyli się także Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł, którzy kwalifikacje zakończyli za wspomnianą dwójką. Trzykrotny mistrz olimpijski był 22., a jego młodszy kolega dostał się do konkursu z piętnastego miejsca.

Drugi konkurs duetów PŚ w historii

Zmagania par w Pucharze Świata w Wiśle będą drugimi tego typu w historii, a pierwszymi na polskiej ziemi. W ubiegłym sezonie w Lake Placid Kubacki i Żyła wygrali konkurs, pokazując się z bardzo dobrej strony. W sobotnim konkursie (początek zmagań o 16:00) może być im trudno dorównać dobrze spisującym się Austriakom, Niemcom czy Słoweńcom. Anze Lanisek i Lovro Kos zakończyli kwalifikacje na (odpowiednio) pierwszym i trzecim miejscu.

