Zaskakująca decyzja TVP ws. skoków narciarskich. Powrót znanego komentatora

To nie jest udany sezon dla reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Biało-Czerwoni skaczą albo słabo, albo przeciętnie. Polski zespół nie ma wyraźnego lidera, a co gorsza, regularnie punktującego w cyklu. Dość napisać, że dotychczas żaden ze skoczków z kadry trenera Thomasa Thurnbichlera nie zdołał wedrzeć się do czołowej dziesiątki żadnego z konkursów trwającego sezonu.

TVP pokaże rywalizacje skoczków, powrót Przemysław Babiarza

Ze względu na fakt, że rywalizacja skoczków odbywać się będzie w Polsce, prawda do pokazywania wydarzeń w cyklu PolSKI Turniej 2024 będzie miał nie tylko TVN oraz Eurosport. Sygnał ze skoczni w Wiśle, Szczyrku i Zakopanego przekaże również TVP.

Co ciekawe, jak poinformowano na oficjalnej stronie TVP Sport, rywalizację skoczków komentować będzie m.in. Przemysław Babiarz. Doświadczony dziennikarz i komentator jeszcze kilkanaście dni temu wymieniany był w gronie potencjalnie zwolnionych, ze względu na nowe polityczne rozdanie powyborcze.

Okazuje się jednak, że Babiarz zachował posadę w redakcji sportowej. Towarzyszyć mu będą: Stanisław Snopek i Mateusz Leleń.

Co ciekawe, TVP pokaże nie tylko konkursy czy kwalifikacje, ale również oficjalne treningi, które będą się odbywać przed rozpoczęciem walki o punkty zaliczane do Pucharu Świata. To nietypowa praktyka, którą w TVP zamierzają jednak zastosować.

twitter

PolSKI Turniej 2024. Dokładny terminarz cyklu

Piątek, 12 stycznia

Wisła (g. 16:00), oficjalny trening



Wisła (18:00), kwalifikacje

Sobota, 13 stycznia

Wisła (15:00), seria próbna



Wisła (16:00), konkurs duetów

Niedziela, 14 stycznia

Wisła (15:00), seria próbna



Wisła (16:00), konkurs indywidualny

Wtorek, 16 stycznia

Szczyrk (16:00), treningi



Szczyrk (18:00), kwalifikacje

Środa, 17 stycznia

Szczyrk (16:30), seria próbna



Szczyrk (17:30), konkurs indywidualny

Piątek, 19 stycznia

Zakopane (15:30), oficjalny trening



Zakopane (18:00), kwalifikacje

Sobota, 20 stycznia

Zakopane (15:00), seria próbna



Zakopane (16:00), konkurs indywidualny



Czytaj też:

Ważna informacja dla kibiców skoków. Konkursy znów można obejrzeć w TVPCzytaj też:

Polski skoczek sam sobie stworzył problem. Thurnbichler wyraził się jasno