Ważna informacja dla kibiców skoków. Konkursy znów można obejrzeć w TVP

W 72. Turnieju Czterech Skoczni najlepszy okazał się Japończyk Ryoyu Kobayashi, który w każdym z konkursów zajmował drugą pozycję. Wysoka i równa dyspozycja na przestrzeni całego turnieju przyczyniła się jednak do tego, że to on zgarnął trzeciego w karierze Złotego Orła za triumf w prestiżowych zmaganiach. Teraz Kobayashi będzie mógł się wykazać na polskich skoczniach.

Pierwsze takie wydarzenie w historii

Przed nami pierwszy w historii PolSKI Turniej, podczas którego skoczkowie Pucharu Świata będą rywalizować w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem. Zmagania ruszą już 12 stycznia, kiedy odbędą się kwalifikacje do konkursu indywidualnego na obiekcie w Wiśle. Wszystko natomiast zakończy się dziewięć dni później zawodami indywidualnymi na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

Da kibiców, którzy nie będą mogli śledzić zmagań skoczków na żywo, przygotowano oczywiście transmisje telewizyjne. W przypadku rywalizacji w Polsce fani skoków narciarskich otrzymują sporo opcji. Wszystko dlatego, że konkursy będą transmitowane nie tylko w stacji TVN i Eurosporcie, ale również w kanałach Telewizji Polskiej.

Wiadomo już, że wszystkie kwalifikacje i zawody w ramach PolSKI Tour będzie można oglądać na TVP 1 i TVP Sport. Ponadto TVP Sport przeprowadzi transmisje z oficjalnych treningów.

Nadzieja na lepsze wyniki

Jeszcze w poprzednim sezonie polscy skoczkowie byliby z pewnością wskazywani w gronie faworytów do triumfów na ojczystej ziemi. Obecna kampania jednak kompletnie nie układa się po ich myśli. W dotychczasowych 12 konkursach żaden z podopiecznych Thomasa Thurnbichlera nie znalazł się w czołowej dziesiątce.

Gdyby spojrzeć na klasyfikację generalną Pucharu Świata, to najwyżej sklasyfikowany jest Piotr Żyła, który zajmuje 24. lokatę z dorobkiem 97 punktów. Blisko niego mamy też Dawida Kubackiego (26. miejsce, 80 pkt) oraz Kamila Stocha (27. pozycja, 75 pkt). Pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja ulegnie chociaż nieznacznej poprawie właśnie podczas rywalizacji w Polsce.

Terminarz PolSKI Tour:

Wisła

12 stycznia, piątek

16:00 – oficjalny trening

18:00 – kwalifikacje

13 stycznia, sobota

15:00 – seria próbna

16:00 – konkurs duetów

14 stycznia, niedziela

16:00 – seria próbna

18:00 – konkurs indywidualny

Szczyrk

16 stycznia, wtorek

16:00 – oficjalny trening

18:00 – kwalifikacje

17 stycznia, środa

16:30 – seria próbna

17:30 – konkurs indywidualny

Zakopane

19 stycznia, piątek

15:30 – oficjalny trening

18:00 – kwalifikacje

20 stycznia, sobota

15:00 – seria próbna

16:00 – konkurs drużynowy

21 stycznia, niedziela

15:00 – seria próbna

16:00 – konkurs indywidualny

Czytaj też:

Gwiazda może opuścić Puchar Świata w Polsce. Zaskakujące doniesieniaCzytaj też:

Kamil Stoch podsumował Turniej Czterech Skoczni. Padło wiele gorzkich słów