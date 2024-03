Wielki wyczyn Aleksandra Zniszczoła. Tak wygląda klasyfikacja Raw Air

W tym sezonie spośród polskich skoczków Aleksander Zniszczoł daje nam najwięcej powodów do zadowolenia. W Lahti pierwszy raz stanął na podium konkursu Pucharu Świata, a dobrą formę podtrzymał podczas rywalizacji w Raw Air, turnieju rozgrywanym w Norwegii. Mnóstwo punktów odrobił w trakcie ostatnich dni w Vikersund.

Wielki wyczyn Zniszczoła

Przypomnijmy, że w jednym z konkursów w Oslo Zniszczoł nie wszedł do drugiej serii. 30-latek nie może zaprzyjaźnić się z tą skocznią, a w jednym z wywiadów nazwał ją „francowatą”. Co jednak istotne, w kolejnych dniach w klasyfikacji Raw Air odrabiał straty.

Zrobił to w tak doskonały sposób, że zakończył cały turniej na dziewiątej pozycji i to ze stratą niecałych dwóch „oczek” do ósmego Gregora Deschwandena. W niedzielę Polak zajął 10. miejsce w jednoseryjnym konkursie indywidualnym, a w zmaganiach trzyseryjnych uplasował się na siódmej lokacie, bijąc jednocześnie rekord życiowy, który teraz wynosi 243 metry.

Dominacja Krafta, mizeria u pozostałych Polaków

Trzeci raz w karierze Raw Air wygrał Stefan Kraft. Austriak uzyskał notę 2494,7 pkt. W dodatku trzeci raz sięgnie po kryształową kulę za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. To tylko potwierdza, jak doskonały sezon notuje. Jeśli chodzi o Raw Air, to podium uzupełnili Peter Prevc oraz Daniel Huber.

Poza Zniszczołem w czołówce próżno szukać Polaków. Na 26. pozycji zmagania ukończył Piotr Żyła, 29. był Dawid Kubacki, 30. Kamil Stoch, a na 31. miejscu widzimy Macieja Kota.

Klasyfikacja generalna Raw Air:

1. Stefan Kraft (Austria) – 2494,7 pkt

2. Peter Prevc (Słowenia) – 2369,1 pkt

3. Daniel Huber (Austria) – 2326,7 pkt

4. Timi Zajc (Słowenia) – 2281,9 pkt

5. Michael Hayboeck (Austria) – 2239,8 pkt

6. Andreas Wellinger (Niemcy) – 2227,3 pkt

7. Daniel Tschofenig (Austria) – 2155,4 pkt

8. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) – 2123,5 pkt

9. Aleksander Zniszczoł (Polska) – 2121,8 pkt

10. Domen Prevc (Słowenia) – 1986,6 pkt

26. Piotr Żyła (Polska) – 1542,9 pkt

29. Dawid Kubacki (Polska) – 1363.3 pkt

30. Kamil Stoch (Polska) – 1347,8 pkt

31. Maciej Kot (Polska) – 1226,4 pkt

