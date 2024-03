Słowa Piotra Żyły wywołały poruszenie. Ostra reakcja PZN

Słowa Piotra Żyły po konkursie w Vikersund dały sporo do myślenia. Doświadczony skoczek narciarski po nieudanych zmaganiach w cyklu Raw Air otwarcie przyznał, że czuje wypalenie po tym nieudanym dla biało-czerwonych sezonie. – Czuję się po prostu zmęczony. Od pewnego momentu brakuje mi motywacji do skakania – powiedział w rozmowie z Kacprem Merkiem z Eurosportu. – Muszę usiąść na chwilę i spróbować znaleźć motywację na ten ostatni weekend, choć nie będzie to proste – dodał.

Ostra reakcja na słowa Piotra Żyły

Na te słowa bardzo ostro zareagował Rafał Kot – członek Polskiego Związku Narciarskiego. Działacz nie przebierał w słowach i otwarcie stwierdził, co myśli o zachowaniu doświadczonego skoczka. – To nie są wycieczki turystyczne. Skoczkowie udają się na Puchar Świata, by godnie reprezentować kraj. Skoro Piotrek jest zmęczony i nie ma motywacji, to po co w ogóle jechał do Norwegii? Nie rozumiem, jak można powiedzieć coś takiego przed kamerami, będąc niezwykle doświadczonym zawodnikiem – powiedział WP SportowymFaktom.

– Co sobie pomyśli kibic, który życzy swoim faworytom jak najlepiej? Mówiąc szczerze, po tym stwierdzeniu ręce mi opadły, a sam występ na skoczni delikatnie mówiąc, nie poprawia sytuacji – zakończył.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Sezon 2023/24 Pucharu Świata powoli dobiega końca. Pozostały tylko finałowe konkursy w Planicy 22,23 i 24 marca. Zdobywcą Kryształowej Kuli został Stefan Kraft, który zapewni sobie zwycięstwo w pierwszych zawodach w Vikersund.

Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest Aleksander Zniszczoł – 21., który w ostatnich tygodniach wyrósł na lidera naszej kadry. Kolejny jest 25. Piotr Żyła. Tuż za nim są Kamil Stoch (26.) i Dawid Kubacki (27.). Na bardziej odległych pozycjach plasują się Paweł Wąsek – 46. i Maciej Kot – 55. Z kolei w klasyfikacji generalnej PŚ w lotach do Top 10 dobija Aleksander Zniszczoł, który ma jeden punkt straty do dziesiątego Daniela Tschofeniga.

