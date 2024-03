Kamil Stoch szczególnie zwrócił się do kibiców. To idealnie oddaje zakończony sezon

Trudno w to uwierzyć, ale Kamil Stoch w trakcie całego sezonu 2023/24 ani razu nie zdołał się zameldować w czołowej dziesiątce któregokolwiek z konkursów. Trzeba przyznać, że to były rozczarowujące miesiące dla tak utytułowanego zawodnika.

Kamil Stoch rozważa zakończenie sportowej kariery?

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Stoch zajął 26. miejsce, gromadząc łącznie 256 punktów. Najlepszy z Polaków w tym zestawieniu, Aleksander Zniszczoł, zdobył w trakcie wielu miesięcy rywalizacji 524 oczka. Choć fakt faktem, dopiero od połowy sezonu Zniszczoł faktycznie wyrósł na nowego lidera reprezentacji Polski.

Co dalej z karierą Stocha? Póki co doświadczony skoczek jest… wyraźnie zmęczony.

– Jedyne, o czym marzę, to żeby jutro po prostu nie musieć myśleć, że kolejnego dnia mam trening, kolejnego dnia muszę być znowu w stu procentach gotowy, znowu muszę coś zrobić idealnie, żeby potem być lepszym – przyznał Stoch, cytowany przez Eurosport.

Czy to zwiastun końca kariery? Trudno jednoznacznie określić. Na razie bardziej faktycznie można pisać o zmęczeniu całym, nie do końca pozytywnym „zamieszaniem” wokół przeciętności, w którą popadły polskie skoki narciarskie.

Dodatkowo trzykrotny mistrz olimpijski zwrócił się do polskich kibiców. To był poruszający przekaz, zwłaszcza że rzeczywiście wyniki drużyny trenera Thomasa Thurnbichlera dalekie były od poziomu przyzwoitości. Nie wspominając już o jakimkolwiek nawiązaniu do poprzednich, jakże udanych sezonów.

– Dzięki wielkie dla wszystkich, którzy nas wspierali. Zwłaszcza dla tych kibiców, którzy byli z nami cały czas, którzy dodawali nam otuchy i którzy cały czas nas wierzą. Jesteście wspaniali, to dzięki Wam dotrwaliśmy do końca – skwitował Stoch.

Stefan Kraft triumfatorem klasyfikacji Pucharu Świata

Najlepszym w klasyfikacji łącznej sezonu 2023/24 w Pucharze Świata został, w pełni zasłużenie, Stefan Kraft. Austriak trzeci raz w karierze sięgnął po sezonowe zwycięstwo. Wcześniej Kraft wygrywał w 2017 i 2020 roku.

Spoglądając na historię, tyle samo triumfów w klasyfikacji generalnej PŚ ma na swoim koncie innych austriacki, były już skoczek, Andreas Goldberger (1993, 1995, 1996). Po cztery triumfy w grze o Kryształową Kulę mają na swoim koncie Fin Matii Nykaenen (1983, 1985, 1986, 1988) oraz Adam Małysz (2001, 2002, 2003, 2007).

