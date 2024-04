Adam Małysz w końcu to ogłosił. Wielkie powroty do reprezentacji

Po nieudanym sezonie Pucharu Świata w polskiej federacji musiało dojść do zmian. Mówił o tym w wywiadzie dla „Wprost” Rafał Kot, który przyznał, że skoczkowie, głównie kadry B nie mogli się dogadać ze sztabem, który nie spełniał ich oczekiwań. „W tej kwestii muszą zajść zmiany, tak się dalej nie da pracować” – mówił krótko po ostatnim konkursie w Planicy. W ubiegłym tygodniu Polski Związek Narciarski ogłosił, iż trenerzy David Jiroutek oraz Radek Zidek, którzy w sezonie 2023/24 byli odpowiedzialni za Kadrę Narodową B skoczków narciarskich, zakończyli współpracę z PZN. Na poznanie ich następców nie musieliśmy długo czekać.

Nowy sztab trenerski reprezentacji Polski w skokach narciarskich

W PZN odbyło się spotkanie sztabów szkoleniowych i kierownictwa Polskiego Związku Narciarskiego, na którym ogłoszono sztaby trenerskie kadr narodowych mężczyzn w skokach narciarskich na sezon 2024/25. „Podsumowaliśmy miniony sezon, ale również przygotowaliśmy koncepcję nowych sztabów szkoleniowych na kolejne sezony. Myślę, że to spotkanie było bardzo owocne. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo rzeczy – również, w czym tkwił problem, jeśli chodzi o poprzednią zimę. Uważam jednak, że nie ma co się rozwodzić nad tym, co było złe. Najważniejsze jest to, co przed nami – czyli to, co jest dobre” – powiedział Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

„Prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz ogłosił sztaby trenerskie kadr narodowych mężczyzn w skokach narciarskich na sezon 2024/2025” – poinformował Polski Związek Narciarski.

Kadra A:

Thomas Thurnbichler – trener główny

Maciej Maciusiak – asystent trenera głównego

Mathias Hafele – trener techniczny

Arvid Endler – specjalista ds. szkolenia fazy lotu

Kadra B:

Wojciech Topór – trener główny

Krzysztof Biegun – asystent trenera głównego

Kadra Juniorów:

Daniel Kwiatkowski – trener główny

Grzegorz Miętus – asystent trenera przy SMS Zakopane

Mariusz Chrapek – trener SMS Zakopane

Robert Mateja – asystent trenera przy SMS Szczyrk

Sławomir Hankus – trener SMS Szczyrk

