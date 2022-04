Błachowicz ostro o rosyjskich żołenierzach. Skrytykował zachowanie wschodzącej gwiazdy UFC

Na łamach Przeglądu Sportowego Onet ukazała się rozmowa z Janem Błachowiczem. Wojownik z Cieszyna po kilkumiesięcznej przerwie 14 maja stoczy walkę dla organizacji UFC. Rywalem Polaka będzie Aleksandar Rakić. Podczas wywiadu 39-latek nie koncertował się jedynie na kolejnym pojedynku. Zawodnik MMA chętnie podzielił się swoimi przemyśleniami dotyczącymi sytuacji zza naszą wschodnią granicą.

MMA. Kontrowersyjne zachowanie Czimajewa

Całkiem niedawno, tuż przed galą UFC w Jacksonville, Chamzat Czimajew chwalił się w mediach społecznościowych rozmową z Ramzanem Kadyrowem. Przywódca Republiki Czeczeńskiej wspiera Rosjan w wojnie z Ukrainą i ochocza wysyła tam swoich żołnierzy. Jan Błachowicz postanowił skomentować zachowanie wschodzącej gwiazdy amerykańskiej organizacji. – Jeśli Czimajew wspiera takie osoby, to najnormalniej w świecie ma krew na rękach. A co dalej zrobi z tym świat, włodarze organizacji? Na to już wielkiego wpływu nie mam. Muszą być świadomi, że jeśli on się tym chwali i to go jara, to ma krew na rękach i tyle. Jest to bardzo słaba akcja – powiedział były mistrz UFC w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Po chwili dodał, że działacze śmiało mogli zawiesić Chamzata Czimajewa. – W tym przypadku bez dwóch zdań zawodnika trzeba byłoby wykluczyć. Nie chciałbym jednak wchodzić na temat polityki – rzucił 39-latek. Wojownik z Cieszyna podkreślił również, że obecna sytuacja panująca na świecie jest zła. Co więcej, ostro wypowiedział się też o wojskowych z Rosji. – Rosyjscy żołnierze... Nie można zresztą nazywać ich żołnierzami. To, co robią na Ukrainie ci mordercy, jest straszne. Mam nadzieję, że zostanie to zatrzymane jak najszybciej – mówił z nadzieją.

Błachowicz o ukraińskich pięściarzach: Ich postawa jest niesamowita

Jednocześnie Jan Błachowicz jest pełen podziwu dla ukraińskich sportowców, szczególnie dla tamtejszych pięściarzy, takich jak Usyk, Łomaczenko czy też bracia Kliczko. Bez chwili zastanawiania się, dołączyli oni do obrony swojego państwa. – Ich postawa jest niesamowita. Ci ludzie mogliby żyć na drugim końcu świata i pisać komentarze w internecie. A jednak są w kraju, chwycili za broń i bronią ojczyzny, co na pewno niesamowicie podnosi morale żołnierzy – powiedział.

