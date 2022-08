Spektakularny nokaut Polaka na gali UFC. Tak posłał rywala na deski

Michał Oleksiejczuk jest zawodnikiem UFC już od pięciu lat. W międzyczasie został zawieszony na 12 miesięcy przez USADA, która wykryła w jego organizmie zakazaną substancję. Dlatego jego pierwsze zwycięstwo w amerykańskiej organizacji z Khalilem Rountree zostało uznane za „no contest”. Polak jednak wrócił i znowu czaruje w oktagonie największej federacji MMA na świecie.

Co za nokaut w wykonaniu Michała Oleksiejczuka. Kapitalny sierpowy

W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego 27-latek walczył na gali UFC Las Vegas 59. Tym razem jego rywalem był starszy i bardziej doświadczony 36-letni Amerykanin Sam Alvey. Była to ostatnia walka karty wstępnej podczas tej imprezy. Michał Oleksiejczuk przyzwyczaił swoich kibiców, że jest zawodnikiem kategorii półciężkiej. Teraz jednak postanowił zbić wagę i wystąpić w kategorii średniej.

Okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo Polak pokazał się z rewelacyjnej strony. Po niespełna dwóch minutach posłał rywala na deski. Potężny i efektowny lewy sierpowy zapewnił mu zwycięstwo. Po walce podziękował wszystkim, którzy go wspierali, a także zdradził, z kim chciałby się zmierzyć w kolejnym pojedynku. – Chciałbym zmierzyć się z Uriahem Hallem. On jest w rankingu i myślę, że damy ładną walkę dla oka – przyznał.

Wygrany z Samem Alveyem to dla 27-latka powrót na zwycięską ścieżkę. W marcu tego roku bowiem przegrał z Dustinem Jacobym. – Uważam, że dałem dobrą walkę. Nie zamierzam teraz rozwodzić się i szukać wymówek czy aklimatyzacja przed walką była za krótka, czy nie. W następnej będzie lepiej – zapowiadał wówczas w rozmowie z portalem InTheCage.pl.

