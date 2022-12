Kadyrow skomentował werdykt w walce Błachowicza. Wymowne słowa dyktatora

W nocy z 10 na 11 grudnia Jan Błachowicz mierzył się z Magomedem Ankalajewem na gali UFC 282 o niedawno zwakowany pas wagi półciężkiej.

Podczas samej walki Polak radził sobie dobrze, choć z upływającym czasem przygasał i to Rosjanin przejmował inicjatywę, obalając „Cieszyńskiego Księcia” i szukając zwycięstwa przed czasem w parterze.

UFC 282: Zaskakująca decyzja sędziów

Kiedy wydawało się, że Jan Błachowicz ostatecznie przegra to spotkanie, to sędziowie zaskoczyli i ogłosili większościowy remis, punktując: 48-47, 46-48, 47-47. Tuż po samej walce Ankalajew stwierdził, że nie wie, co powiedzieć. – Wygrałem tę walkę, gdzie jest mój pas? – pytał.

Na te słowa zareagował sam Jan Błachowicz, który odparł, żeby federacja dała mu ten pas, bo on na pewno go nie wygrał. – Musiałbym jeszcze raz obejrzeć walkę, by ją ocenić. Na pewno nie wygrałem tej walki, ale nie wiem, czy ją przegrałem – dodał.

Kadyrow: Może polityka wkroczyła na ring UFC?

Wynik tej walki skomentował także przywódca Czeczenów – Ramzan Kadyrow, który na swoim Telegramie zaapelował do szefa federacji UFC Dada Wrighta. Dyktator za taki werdykt obwinił „politykę” i zażądał zmiany wyniku. „Danie White, co się z tobą stało?” – napisał Kadyrow do swoich około 3 milionów obserwujących na Telegramie.

„Byłeś normalnym, pryncypialnym człowiekiem, a dzisiaj zabrałeś pas mistrzowski z oktagonu, nie oddając go wyraźnemu zwycięzcy. A może polityka wkroczyła na ring UFC i wymaga brudnego sędziowania? To jest sport, Dana” – czytamy.

Kadyrow stwierdził, żeby Wright wziął przykład z Mairbeka Khasieva z federacji ACA, który – jego zdaniem –„potrafił interweniować przy stronniczym sędziowaniu, żądając obiektywizmu i niemieszania sportu z polityką” – stwierdził.

„Hej, Dana White, idziesz? Ocal oblicze ligi, swoją własną twarz. Przyznaj się do błędu, oddaj pas prawdziwemu zwycięzcy i przeproś za ten show. Ocal reputację swojej ligi” – napisał.

