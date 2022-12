Jan Błachowicz zakończy karierę po walce o pas? „Musze być gotów na wszystko”

Przeciwnikiem Jana Błachowicza w walce o mistrzostwo będzie Rosjanin Magomed Ankalajew. Co ciekawe nasz Rodak dowiedział się o tym, że stanie przed szansą odzyskania mistrzowskiego pasa w trakcie lotu z Warszawy do Stanów Zjednoczonych. 39-latek zapewnił, że jest w dobrej formie i zrobi wszystko, by odzyskać to, co należało do niego jeszcze w 2021 roku. Ostatnie tygodnie Polak spędził na poważnych i mocnych treningach, co dodało mu jeszcze więcej optymizmu przed walką.

Jan Błachowicz: To nie moment na zakończenie kariery

W lutym przyszłego roku Jan Błachowicz skończy 40 lat. Reprezentant Polski zdaje sobie sprawę, że zegar tyka, jednak do emerytury jeszcze mu daleko. W rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl przyznał, że jest świadom, iż jest bliżej niż dalej końca kariery, jednak to jeszcze nie ten moment i bez względu na wynik nadchodzącej walki, nie chce kończyć przygody z MMA.

– Myślę, że stać mnie jeszcze na utrzymanie wysokiego poziomu przez kolejne 2-3 lata. Dla mnie najważniejsza kwestia, to brak poważniejszych kontuzji. Dopóki ich nie będzie, to czemu miałbym kończyć karierę? Jestem na topie, czuję się znakomicie, a walki wciąż sprawiają mi radość – powiedział Jan Błachowicz.

Jan Błachowicz o walce z Magomedem Ankalajewem

39-latek podchodzi do walki z Rosjaninem bardzo ambitnie i zapewnił, że do USA poleciał po odzyskanie pasa.

– Muszę być gotowy na wszystko, on jest mańkutem, a jego pozycja nie jest dla mnie wygodna. Podczas przygotowań sporo jednak trenowałem z leworęcznymi zawodnikami, więc jestem przygotowany, tak samo zresztą, jak na ewentualne zejście do parteru. Do każdej walki podchodzę tak samo, więc pod tym względem ranga tego pojedynku nie ma aż takiego znaczenia – dodał pretendent do zdobycia tytułu mistrzowskiego.

