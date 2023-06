Znany polski zawodnik UFC skazany. Najbliższe lata spędzi w więzieniu

Sprawa toczy się już od kilku miesięcy, jednak 15 czerwca zapadły pierwsze wyroki ws. członków gangu Psycho Fans. W akcie oskarżenia padły takie występki, jak m.in.: handel narkotykami, organizowanie ustawek kibicowskich, ataki kibiców na inne drużyny, ale też wymuszanie haraczy, napady i liczne włamania. Jak udało się ustalić, w grupę zamieszany był także znany wojownik MMA Adam W., który najbliższe trzy lata spędzi za kratkami.

Adam W. skazany na trzy lata pozbawienia wolności

Kariera Adama W. zapowiadała się znakomicie, a jego bilans wygranych walk 11-2 pozwolił mu na debiut w najlepszej federacji MMA na świecie, czyli UFC. Miało to miejsce w 2017 roku. Tam także radził sobie bardzo dobrze, ponieważ na trzy walki wygrał dwie, a jedyną porażkę odniósł rok po debiucie. Niedługo po tym wokół wojownika zaczęło robić się gorąco ze względu na jego życie prywatne. Pod koniec stycznia 2019 roku Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało Adama W. pod zarzutem członkostwa w grupie Psycho Fans.

Pierwotnie mężczyzna nie przyznał się do winy, jednak przyznał, że członkowie gangu są jego dobrymi znajomymi i spędzał z nimi mnóstwo czasu. Podkreślał na każdym kroku, że nie jest członkiem grupy. – Nigdy nie ukrywałem, że jestem kibicem Ruchu Chorzów. Kiedy kibicowałem i trenowałem MMA, poznałem niektórych współoskarżonych, jednak w mojej ocenie nie czyni mnie to członkiem grupy przestępczej. Te znajomości traktowałem indywidualnie i luźno, głównie przy okazji meczów oraz treningów – cytuje słowa Adama W. serwis chorzow.naszemiasto.pl.

Powrót do sportu po odsiadce

Adam W. trafił do aresztu, z którego wyszedł w październiku 2020 roku, po czym wrócił do zawodowego uprawiania sportu. I wyszło mu to na dobre, ponieważ wygrał walkę na gali MMA Attack 4.

Według doniesień serwisu strefamma.pl aż dziewięciu członków Psycho Fans zdecydowało się na współpracę z organami ścigania, dzięki czemu sąd wskazał oskarżonych. Dwóch członków gangu otrzymało wyroki 15 i 12 lat pozbawienia wolności. Łączna ilość oskarżonych wynosi 46 osób.

Czytaj też:

Były mistrz Europy punktuje Mariusza Pudzianowskiego. Chodzi o walkę z Arturem SzpilkąCzytaj też:

Szpilka komentuje zwycięstwo z Pudzianowskim: Znajdą się jakieś osły, co twierdzą, że to była „ustawka”